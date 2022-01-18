【內銀股】高盛：內房風險尚未完全反映、內銀股增長路徑不明　予3股「買入」評級

▲ 高盛指內房風險尚未完全反映在內銀股，予招行、郵儲行、工行「買入」評級。

內房危機持續，高盛表示，市場預期今年內銀股信貸成本平穩，惟有關預期未有考慮到內地房地產風險持續，對銀行資產負債表的影響，而在宏觀條件惡化與房地產去槓桿下，除非房地產三道紅線鬆綁，否則高於預期的信貸成本將會反映在內銀之上。

高盛指，內房風險尚未完全反映在內銀的盈利模式上，內銀低估了其信貸成本，料內房會為內銀股的增長路徑帶來不確定性，但續予招行 （03968） 、郵儲行 （01658） 及工行 （01398） 「買入」評級。

發可換股債券助釋放利潤

高盛又留意到愈來愈多內銀宣佈發行可換股債券，透過轉換債券至股票，加強核心一級資本充足率，以釋放利潤。不過，與此同時，高盛預期內銀的貸款增長不會加快。一方面是由於內地所實施的貨幣政策至今不算寬鬆，銀行因降準與LPR息率下調所節省的融資成本，大致僅相當於貸款利率降幅對盈利之影響。另一方面，在貸款取態上，內銀風險胃納亦有所降低，新增貸款傾向為短期貸款而非較受宏觀環境影響的中、長期貸款，而且較穩陣的按揭佔新增貸款之比例有所上升。

基於上述原因，高盛給重申予招行、郵儲行及工行「買入」評級。高盛料招行與郵儲行的強勁收入增長可持續，而且可透過降低信貸成本以推升減值水平，從而刺激盈利，H股目標價分別是79.75元及6.48元。當中，招行A股及郵儲行H股均在高盛的確信買入名單。至於給予工行「買入」評級，高盛解釋是由於該行發行可換股債券的行動可成為該股催化劑，H股目標價6.2元。

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