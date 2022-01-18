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恒指先升後跌34點　滙豐破頂後回吐

股市 13:30 2022/01/18

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港股今早高開56點，曾反覆升逾百點其後轉跌，恒生指數半日跌34點，收報24183點，大市半日成交額636.5億元。人行上日下調MLF「減息放水」，國企指數半日升17點，收報8481點。【按此睇片】

滙豐破頂後回吐

金融股今早回吐，滙豐 （00005） 今早破頂後調頭下跌，早段股價再創52周高位見55.1元，其後轉跌回吐0.2%，半日收報54.85元。

友邦 （01299） 升穿80元後回吐，今早股價跌1.2%，中午收報82.15元。

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**重溫今早《ET開市直擊》半導體股有起色 精選真正受惠股**【按此睇片－附time code】

騰訊跌逾1%　美團、百度逆市升

科技股今早個別發展，騰訊 （00700） 今早跌1.2%，半日收報460元，大摩調低騰訊今年收入及經調整經營利潤預測，目標價下調至600元。

美團 （03690） 、百度 （09888） 上日宣布在流量技術上展開互聯互通合作，股價今早逆市齊升。美團升0.8%，半日收報218.4元。百度升0.9%，半日收報148.9元。

電力股炒上　潤電、中國電力升逾半成

發改委料今年全國用電量增長較快，將會多渠道提升新能源發電，電力股今早炒上。

華潤電力 （00836） 升6.1%，半日收報21.5元。中國電力 （02380） 升5.5%，半日收報4.35元。華能國際 （00902） 升幅最大，半日升逾7%，收報4.51元。

欄名 : 財經精點1分鐘

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