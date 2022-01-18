巴西孝順仔孭老父 徒步12小時翻山越嶺打疫苗

發達城市民眾前往疫苗中心或診所接種新冠疫苗都十分方便，但貧困偏遠地區居民卻要長途跋涉才可打針。巴西亞馬遜地區一名孝順青年背起行動不便的老父翻越森林及高山打針，來回路程長達12小時。疫苗中心人員記錄下這個感人畫面，照片更在社交媒體上廣泛流傳。

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外媒指照片攝於去年，巴西當時剛開始新冠疫苗接種計劃，而當地土著成為優先接種群體。

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24歲的青年Tawy是亞馬遜地區土著，而他的父親Wahu也已經67歲，他們所屬的土著社區有325名居民，分布在偏遠地區的數十個村莊。

Wahu受慢性泌尿疾病影響視力，幾乎完全失明，也不良於行。而疫苗接種中心的醫生表示，他估計Tawy背著父親走了5至6個小時才到達中心，來回路程長達12小時。

Tawy兩父子在穿越森林期間更要經過山丘、溪澗及各種障礙，才能到達目的地。據悉，他們兩人都有接種疫苗。

只可惜Wahu去年9月已經去世，死亡原因不明。

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巴西官方數據顯示，全國已有853名土著人死於新冠肺炎。但有土著權利組織Apib的調查顯示，僅於前年3月至去年3月期間，巴西就有約1,000名土著死亡。

雖然不少醫護希望深入各村莊為土著接種疫苗，但由於當地村莊分布過散，他們難以展開大規模接種工作。醫護只能在森林區搭建小木屋作為臨時接種中心，通過廣播呼籲土著打針。

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責任編輯：鄭錦玲