【美股展望】晨星：美股估值偏高或現調整　偏好小型、能源、價值型股

▲ 晨星首席美國市場策略師Dave Sekera認為，目前美股市場估值偏高，可能會出現調整，反而小型股、能源、價值型股票則有上行機會。

美股去年不斷破頂，標普500指數累升26.9%，投資研究及基金評級機構Morningstar晨星首席美國市場策略師Dave Sekera認為，目前美股市場估值偏高，可能會出現調整，反而小型股、能源、價值型股票則有上行機會。

Dave Sekera表示，美股今年要面對市場狀況是經濟增長減慢、聯儲局收緊貨幣政策和通脹問題。雖然未知Omicron變種變毒個案何時會見頂，然而相信這是演化成地方病的開始，而今年經濟將會繼續回復正常。

大型股估值高企 看好能源通訊板塊

聯儲局預期今、明年將加息3次，又於3月結束量化寬鬆計劃（QE），Dave表示，即使加息3次，聯邦基金利率亦只是0.75厘至1厘，仍處歷史上偏低水平。不過，他指，美股目前較其該行的內在價值高於5%，15隻大型股已屬被高估水平，當中包括蘋果（美：AAPL）、Tesla（美：TSLA）、Nvidia（美：NVDA）等，故看好小型的價值型股票。當中，最看好的是能源、通訊、經濟復甦板塊。相反，房地產、科技、健康護理等板塊則是最被高估的板塊。

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然而，在FAANG之中，部分仍有可觀的吸引力，如Meta（美：FB）、亞馬遜（美：AMZN）、Google母公司Alphabet（美：GOOG）。

據晨星護城河評級可見，Dave 表示，寬的護城河（wide moat）仍具吸引力，「擁有寬護城河的股票普遍在市場下跌的情況下均有更強保值能力。此外，如果通脹持續，這類公司通常會表現出更大的定價能力，轉嫁成本上升，以維持利潤率。」

料通脹已見頂 今年核心通脹率料為3.6%

晨星美國經濟研究主管Preston Caldwell 預計美國去年經濟增長為5.6%，今、明年增長3.9%和3.5%，「通脹問題則未感擔憂，去年汽車短缺問題推高市場對通脹預期，汽車銷售自去年第三季經已回落，預計通脹在2021年已見頂，今年核心通脹率料為3.6%，及後2022至2025年間將會回落至2.2%的平均值」。

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