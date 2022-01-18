▲ 【可持續發展】貝萊德芬克：可持續發展投資規模達4萬億美元 未來千家獨角獸將是可持續經營創新者

低碳投資近年備受關注，貝萊德Blackrock（美：BLK）主席及行政總裁勞倫斯‧芬克 （Larry Fink）表示，兩年前在信函中已經提出氣候變化風險是投資風險，目前資本已出現了結構性的轉變，可持續發展投資規模已達4萬億美元，實踐脫碳的行動和雄心也在增加，但這只是一個開始，可持續發展投資的結構性轉型仍然在快速增長，無論是把資金投放到專注於能源創新的新企業，或是把資金從傳統指數組合轉移至更定制的投資組合和產品，相關的資金流動將會繼續增加，全球邁向低碳經濟的轉型將創造人生最大的投資機遇。

他相信，接下來出現的1000家獨角獸公司將不再是搜尋器或社交媒體企業，將會是一些可持續發展及可規模化經營的創新者。這些初創企業能夠幫助全球邁向低碳經濟，並為所有消費者提供實惠的清潔能源。

疫情令僱員更注重靈活工作安排

芬克稱，疫情加速了近乎所有企業的營運環境所經歷的演變，改變了人們的工作方式和消費者的購物模式，並創造了新業務，也同時沖擊了部分行業的發展，最明顯是它急劇加快了科技重塑日常生活和業務營運的速度，而能夠適應這種環境的創新企業比以往更容易獲得資金支持以實現它們的願景，同時企業、員工和社會之間的關係正在被重新定義。

芬克指，疫情為僱主和僱員之間關係所帶來的變化，較任何其他關係的轉變為甚，儘管不是每個地區或行業都面對員工流失和工資上漲，但世界各地的僱員對僱主的期望日增，包括更靈活的工作安排和更有意義的工作，若企業未能調整至這一新模式並回應員工要求的企業將須承擔後果，員工流失令開支增加、生產力下降，並削弱企業文化和傳承。

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