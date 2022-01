世衛特使指英國疫情望終結 英官稱Plan B可能解除

英國新冠肺炎確診人數持續降低,有指政府打算放寬防疫手段。世界衛生組織新冠特使納巴羅表示,英國疫情有望終結,但警告未來可能會有更多變種。英國官員亦透露,「Plan B」防疫措施可能解除。

世衛新冠特使納巴羅(David Nabarro)周一(17日)接受天空電視台訪問指出,現時英國在對抗新冠疫情上,似乎「看到隧道盡頭的光芒」(light at the end of the tunnel),但認為疫情終結前,英國可能防疫之路可能會崎嶇不平。

不過,納巴羅亦表明,伴隨疫情可能即將完結而來的是更多變種病毒及突變,未來抗疫之路仍然充滿挑戰,甚至再次出現確診數急升。納巴羅強調,依然需要「尊重」新冠病毒,民眾要做好阻隔傳播病毒﹑保護他人的措施。

前疫苗大臣﹑教育部大臣查學禮(Nadhim Zahawi)表示,政府非常有可能解除「Plan B」防疫措施。查學禮指現時英國感染及入院率仍然高企,約2萬人仍留院,但情況似乎已進入穩定時期。

英國周一宣布新增84,429宗確診,數字較周日(16日)上升近萬,但仍比早前高峰明顯回落。不過周日數目因技術問題,未納入蘇格蘭數據。同日新增85宗新冠死者,較日前減少6宗。

