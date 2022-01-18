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世衛特使指英國疫情望終結 英官稱Plan B可能解除

環球社會熱點 13:59 2022/01/18

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英國新冠肺炎確診人數持續降低，有指政府打算放寬防疫手段。世界衛生組織新冠特使納巴羅表示，英國疫情有望終結，但警告未來可能會有更多變種。英國官員亦透露，「Plan B」防疫措施可能解除。

【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存 【下一頁】

世衛新冠特使納巴羅（David Nabarro）周一（17日）接受天空電視台訪問指出，現時英國在對抗新冠疫情上，似乎「看到隧道盡頭的光芒」（light at the end of the tunnel），但認為疫情終結前，英國可能防疫之路可能會崎嶇不平。

不過，納巴羅亦表明，伴隨疫情可能即將完結而來的是更多變種病毒及突變，未來抗疫之路仍然充滿挑戰，甚至再次出現確診數急升。納巴羅強調，依然需要「尊重」新冠病毒，民眾要做好阻隔傳播病毒﹑保護他人的措施。

打2針疫苗加感染1次 英研究：90%保護率維持近年半 【下一頁】

前疫苗大臣﹑教育部大臣查學禮（Nadhim Zahawi）表示，政府非常有可能解除「Plan B」防疫措施。查學禮指現時英國感染及入院率仍然高企，約2萬人仍留院，但情況似乎已進入穩定時期。

英國周一宣布新增84,429宗確診，數字較周日（16日）上升近萬，但仍比早前高峰明顯回落。不過周日數目因技術問題，未納入蘇格蘭數據。同日新增85宗新冠死者，較日前減少6宗。

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責任編輯：吳漢培

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