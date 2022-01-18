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GX中國汽車2845跌1.5%　中長綫值得持有？

股市 14:25 2022/01/18

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汽車股表現反覆，GX中國汽車 （02845） 股價跌1.5%，汽車ETF中長綫值得持有？入手價又應該如何釐定？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）為你分析，立即點擊收看／收聽。【按此速睇策略】

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欄名 : 3分鐘睇股

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