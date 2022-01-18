GX中國汽車2845跌1.5% 中長綫值得持有？ 股市 14:25 2022/01/18 分享： 汽車股表現反覆，GX中國汽車 （02845） 股價跌1.5%，汽車ETF中長綫值得持有？入手價又應該如何釐定？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）為你分析，立即點擊收看／收聽。【按此速睇策略】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署* 相關文章： 【ET開市直擊】半導體股有起色 精選真正受惠股【按此速睇－附Time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 領展823息率超過4厘 有興趣現價可收集 今日 領展823息率超過4厘 有興趣現價可收集 內地下調MLF「減息放水」 港股可否受惠？ 今日 內地下調MLF「減息放水」 港股可否受惠？ 半導體股台積電（TSM.US）股價亮麗 現價買遲不遲？ 今日 半導體股台積電（TSM.US）股價亮麗 現價買遲不遲？ 比亞迪1211回落近1% 可否趁跌買入？ 今日 比亞迪1211回落近1% 可否趁跌買入？ 你可能感興趣 領展823息率超過4厘 有興趣現價可收集 今日 12:25 領展823息率超過4厘 有興趣現價可收集 內地下調MLF「減息放水」 港股可否受惠？ 今日 12:20 內地下調MLF「減息放水」 港股可否受惠？ 半導體股台積電（TSM.US）股價亮麗 現價買遲不遲？ 今日 12:00 半導體股台積電（TSM.US）股價亮麗 現價買遲不遲？ 最新專欄文章 更多 比亞迪1211回落近1% 可否趁跌買入？ 今日 比亞迪1211回落近1% 可否趁跌買入？ 港美車股仍是今年必選？Tesla(TSLA.US)、福特（F.US）、比亞迪1211、長汽2333逐隻分析 今日 港美車股仍是今年必選？Tesla(TSLA.US)、福特（F.US）、比亞迪1211、長汽2333逐隻分析 體育用品股特步（01368）盈喜 距瑞信目標價潛在升幅達4成 今日 體育用品股特步（01368）盈喜 距瑞信目標價潛在升幅達4成 領展823息率超過4厘 有興趣現價可收集 今日 領展823息率超過4厘 有興趣現價可收集 內地下調MLF「減息放水」 港股可否受惠？ 今日 內地下調MLF「減息放水」 港股可否受惠？ 汽車 受惠股 投資策略 汽車股 中國