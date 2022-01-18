▲ 【芯片大戰】內地AI芯片公司愛芯元智再獲8億元人幣融資 美團有份加碼投資

內地多間科網平台企業繼續投資芯片企業，AI視覺芯片研發公司愛芯元智據報完成8億元人民幣的A++輪融資，投資者包括美團 （03690） 、啟明創投、韋豪創芯、聯控 （03396） 有份的聯想之星等。

有內媒報，愛芯元智稱本輪融資將用於產業資源的引入，通過吸引行業人才、擴大業務規模、構建產業合作，推出具有競爭力的高端芯片。

值得留意是，今次也是愛芯元智完成的第四輪融資，距離上次A+輪融資不足半年時間，2021年8月，愛芯元智完成數億元人民幣的A+輪融資，由美團、韋豪創芯領投，GGV紀源資本、高德地圖創始人成從武等跟投。

然而，目前全球半導體短缺，導致遊戲機等一些消費電子產品供應不足。內地當局加緊關注半導體促使科網公司加緊投資芯片，去年騰訊 （00700） 投資上海的烽火科技，同時推出三款自家芯片；百度 （09888） 推出第二代人工芯片；電子商務巨頭阿里巴巴 （09988） 公開數據中心伺服器專用芯片。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

相關文章：

【騰訊700】騰訊首發3款自研芯片 「紫霄」AI芯片據報進入試生產（第二版）

【百度9888】百度第二代崑崙AI芯片實現量產 採用7納米製程

記者：李哲毅