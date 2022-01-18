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比亞迪1211回落近1%　可否趁跌買入？

股市 13:52 2022/01/18

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比亞迪 （01211） 今日股價先升後回軟跌近1%，汽車股表現反覆回軟，反彈乏力，比亞迪趁回落可否睇位買入？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）為你分析，立即點擊收看／收聽。【按此速睇策略】

 

*每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

相關文章：【ET開市直擊】半導體股有起色 精選真正受惠股【按此速睇－附Time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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