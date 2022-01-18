【錯誤調整】Google Assistant改變白噪音　惹用戶不滿

智能家居成爲現今趨勢，多間科技公司亦先後研發智能家居助理。其中Google所推出的智慧型個人助理Google Assistant，就可製造白噪音讓用戶放鬆心情。而近日有用戶發現，Google Assistant的白噪音聲音有所改變，影響生活。

據外媒《9To5Google》報道，Google Assistant一直提供多種環境聲音，包括白噪音，主要用作隔絕噪音，以及令人容易入睡或學習的聲音。不過，Google於上周就開始調整白噪音的聲音，令不少用戶感到不滿。

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有網民在Google論壇上討論白噪音的更新，獲得超過150個回覆。有用戶表示，更新後的白噪音變得更爲安靜或聽起來低沉。更有用戶指，白噪音的變化讓他們的孩子不習慣，並且在夜間醒來，也有孩子甚至要求使用其他白噪音製造器。

據悉，Google暫時未有表態，會否再次調整白噪音的聲音以回應相關的投訴。用戶現時只能嘗試Google所提供的其他環境聲音，如森林或雨聲，或是下載其他用戶上傳的原本Google Assistant提供的白噪音版本，暫時取代。

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責任編輯：吳嘉雯

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