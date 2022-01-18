【鱷王觀點】達利奧﹕太快由化石燃料過渡至綠色能源將致通脹大升

▲ 「鱷王」達利奧表示，太快由化石燃料過渡至綠色能源，會導致通脹大升。

有「鱷王」之稱、對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達利奧（Ray Dalio）警告，各國太快由化石燃料過渡至綠色能源，並切斷對化石燃料的金融供給，會導致通脹大升，繼而帶來不穩影響。

達利奧直言感謝產油商，因它們提供穩定供應，並促請全球過渡至綠色經濟時，需留意可能造成之影響，包括對燃料成本、食品成本的影響。他提出，要精明地轉化至綠色經濟，並警告在過渡期內過份推動有關進度之危險，指「通脹會成為問題」。

達利奧解釋，能源成本會帶來通脹，並會造成「將食物從人們口中拿走」的威脅，故有需要減低能源成本。他又讚揚化石燃料製造商幫助確保能源供應，從而控制成本。

通脹問題在全球升溫，隨著中東地緣政局緊張，以及環球對Omicron變種病毒打擊原油需求的憂慮降溫，布蘭特期油周二升至7年高位。高盛曾預測，全球零碳排放之目標或會顯著刺激通脹，當中又以中國及美國所承受的影響最大。

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