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【2022年失業率】2022年就業前景明顯惡化　聯合國組織料全球逾2億人失業

商業 13:30 2022/01/18

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聯合國國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）報告顯示，自2021年春天以來，由於變種病毒限制招聘，今年的全球就業前景明顯惡化。（法新社圖片）

聯合國國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）報告顯示，自2021年春天以來，由於變種病毒限制招聘，今年的全球就業前景明顯惡化；2022年全球失業人數將達到2.07億人次，並預料2023年勞動力市場仍然疲弱。

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國際勞工組織在其最新評估中表示，2022年失業率將超越2019年，估計至少到2023年才能恢復，惟屆時就業空缺亦將比疫情前少約2700萬個；2022年全球就業空缺亦將比2019年最後一個季度少5200萬個，比2021年5月2600萬只增約1倍。

全球工作時數下降1.8%

另外，該組織發表的「2022年全球就業與社會展望報告」預測，2022年全球工作時數將比疫情爆發前的2019年第4季度，下降1.8%，相當於減少5200萬個全職職位；2022年全球失業人數預計將達到2.07億人，遠高於2019年1.86億人，增約11%。

不排除再向下修訂就業預測

國際勞工組織發言人表示，疫情對就業的影響遠大於數據所能顯示的，因為不少人甚至已完全離開勞動力大軍。報告亦提到，預計2022年全球勞動力參與率，即工作或求職人數，為59.3%，比2019年低1.2%。

國際勞工組織總幹事Guy Ryder表示，勞動力市場復甦預期放緩背後有多種原因，當中包括新變種病毒Delta和Omicron傳播，並表示若疫情惡化，不排除再向下修訂就業預測的可能。

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責任編輯：李智美

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