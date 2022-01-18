【Meta Watch】Meta可拆式屏幕智能手錶　預計年內推出？

▲ 預計年內推出的 Meta Watch 將具備多達三組鏡頭的智能手錶。（法新社）

Facebook去年底改名Meta後，一陣致力於拓展元宇宙產業生態，不斷推出新產品及新服務吸客。據外媒Tom's Guide報道，Meta將在年內推出旗下首款智能手錶，售價預計在400美元內（約 3,117港元）。

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綜合外媒報道指，Facebook Technologies去年向世界知識產權組織（WIPO），申請「可穿戴式設備的可拆攝影鏡頭模組」專利，該文件於2022年1月13日正式對外發布。

從WIPO文件顯示，Meta智能手錶將具備獨家的可拆式屏幕，屏幕正面至少會配置一個相機鏡頭，且甚至可能還會具備有三顆以上的多模組鏡頭，用於進行拍攝微距、廣角、光學變焦。另外，用家也更可透過轉動屏幕，轉換不同角度拍攝。

▲ Meta Watch 採用可拆式屏幕設計。（letsgodigital 截圖）

▲ 攝影鏡頭多達最多三個，並可旋轉屏幕改變鏡頭位置。（letsgodigital 截圖））

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至於功能方面，Meta智能手錶與市面上常見的智能手錶最大不同的，是其可透過手錶進行視像通訊、拍攝相片及影片至Facebook及Instagram 上。另外外媒推測，手錶採用多組鏡頭，或是可應用於虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）用途，拓展其元宇宙產業。

責任編輯：向頌勤

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