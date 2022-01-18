  • 18°C
香港時間 : 2022118日 (二) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】Moderna研3合1單劑疫苗 最快2023年推出

環球社會熱點 13:21 2022/01/18

分享：

新冠肺炎Omicron變種病毒被指症狀較輕，但有研究指疫苗未必足夠預防。Moderna行政總裁邦塞爾表示，公司將推出單劑加強劑疫苗，可預防新冠、流感及呼吸道合胞病毒感染。邦塞爾表示，該款Moderna單劑疫苗最快在2023年秋季推出。

打2針疫苗加感染1次 英研究：90%保護率維持近年半 【下一頁】

邦塞爾（Stéphane Bancel）在世界經濟論壇1個小組會議上表示，公司2022年首要研發目標是每年只接種1次的加強版本疫苗，可以同時預防感染新冠、流感及呼吸道合胞病毒（RSV），民眾就不用再需同時接種2至3劑疫苗。

邦塞爾指，疫苗將混合mRNA技術研發的新冠病毒及流感疫苗，最快於2023年秋季在部分國家推出，不會同時在全球範圍內普及。

第4針新冠疫苗未夠防感染Omicron 以色列初步研究 【下一頁】

邦塞爾同時透露，Moderna針對Omicron變種的新冠疫苗已近乎完成開發，即將進入臨床開發階段，預料3月會向美國監管機構提交數據。

Moderna公司去年生產了8.07億劑新冠疫苗，其中4分之1送往中低收入國家。由於公司今年將有額外投資，Moderna希望2022年產量能達至20億至30億劑。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

打2針疫苗加感染1次 英研究：90%保護率維持近年半
今日
打2針疫苗加感染1次 英研究：90%保護率維持近年半
【新冠疫苗】第4針未夠防感染Omicron 以色列初步研究
今日
【新冠疫苗】第4針未夠防感染Omicron 以色列初步研究
法疫苗護照運動員無豁免 祖高域難衛冕法網？
今日
法疫苗護照運動員無豁免 祖高域難衛冕法網？
聯合國提供6000萬劑疫苗 北韓只想要輝瑞Moderna？
2022/01/17
聯合國提供6000萬劑疫苗 北韓只想要輝瑞Moderna？
菲律賓馬尼拉今日起 無打疫苗禁搭公共交通工具
2022/01/17
菲律賓馬尼拉今日起 無打疫苗禁搭公共交通工具

你可能感興趣

打2針疫苗加感染1次 英研究：90%保護率維持近年半
今日 12:27
打2針疫苗加感染1次 英研究：90%保護率維持近年半
【新冠疫苗】第4針未夠防感染Omicron 以色列初步研究
今日 11:53
【新冠疫苗】第4針未夠防感染Omicron 以色列初步研究
法疫苗護照運動員無豁免 祖高域難衛冕法網？
今日 10:49
法疫苗護照運動員無豁免 祖高域難衛冕法網？
疫情 傳染病 疫苗 Moderna（美：MRNA） 流感 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 世界經濟論壇

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國疫情】Plan B料取消 齊針旅客入境將免檢測
【英國疫情】Plan B料取消 齊針旅客入境將免檢測
【美國疫情】上周日增80萬確診 Omicron疫情未見頂
【美國疫情】上周日增80萬確診 Omicron疫情未見頂
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
南韓民眾搶新Jordan 畫面猶如喪屍電影（有片）
南韓民眾搶新Jordan 畫面猶如喪屍電影（有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間13:00）
天后Celine Dion抱病取消北美巡唱 去年瘦到皮包骨
天后Celine Dion抱病取消北美巡唱 去年瘦到皮包骨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款