【新冠疫苗】Moderna研3合1單劑疫苗 最快2023年推出

新冠肺炎Omicron變種病毒被指症狀較輕，但有研究指疫苗未必足夠預防。Moderna行政總裁邦塞爾表示，公司將推出單劑加強劑疫苗，可預防新冠、流感及呼吸道合胞病毒感染。邦塞爾表示，該款Moderna單劑疫苗最快在2023年秋季推出。

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邦塞爾（Stéphane Bancel）在世界經濟論壇1個小組會議上表示，公司2022年首要研發目標是每年只接種1次的加強版本疫苗，可以同時預防感染新冠、流感及呼吸道合胞病毒（RSV），民眾就不用再需同時接種2至3劑疫苗。

邦塞爾指，疫苗將混合mRNA技術研發的新冠病毒及流感疫苗，最快於2023年秋季在部分國家推出，不會同時在全球範圍內普及。

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邦塞爾同時透露，Moderna針對Omicron變種的新冠疫苗已近乎完成開發，即將進入臨床開發階段，預料3月會向美國監管機構提交數據。

Moderna公司去年生產了8.07億劑新冠疫苗，其中4分之1送往中低收入國家。由於公司今年將有額外投資，Moderna希望2022年產量能達至20億至30億劑。

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責任編輯：李俊儀