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【美股焦點】亞馬遜轉軚繼續接受英國Visa信用卡　稱雙方正密切合作開發潛在解決方案

股市 13:06 2022/01/18

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【美股焦點】亞馬遜轉軚繼續接受英國Visa信用卡　稱雙方正密切合作開發潛在解決方案

美國電商巨企Amazon（亞馬遜）（美：AMZN）早前因信用卡交易費過高而計劃在英國電商平台Amazon UK停止接受Visa（美：V）信用卡付款，不過事情出現轉機，亞馬遜據報剎停上述計劃，同時透露，亞馬遜正在與 Visa 密切合作，開發潛在的解決方案，使客戶能夠繼續在 Amazon UK 上繼續使用Visa 信用卡。

去年11月亞馬遜發公告指，處理信用卡交易的 Visa 收取高額費用，決定1月19日（周三）起停止接受英國發行Visa信用卡付款，Visa當時表示非常失望，並將努力與亞馬遜達成解決方案。亞馬遜去年宣布計劃在澳大利亞和新加坡對Visa信用卡付款額外徵收 0.5% 的附加費。

亞馬遜向接種加強劑員工　派40美元獎金，看【下一頁】

亞馬遜未有透露突然剎停計劃原因，但指亞馬遜客戶可以在1月19日之後繼續在Amazon.co.uk 上使用 Visa 卡，同時將與Visa密切合作以達成協議。

IT公司CI&T 金融服務策略師David Ritter表示，亞馬遜轉軚不足為奇，亞馬遜作為零售巨頭，具有一定的影響力，但它不可能不接受 Visa 卡，料亞馬遜更有可能一直向Visa施壓，冀談判長期費率協議。

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記者：李哲毅

美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 威士卡（Visa，美：V）

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