▲ 【內房危機】惠譽：內房流動性料持續承壓一段時間、或觸發更多違約 今年合同銷售料至少跌10%

內房危機仍未解決，多家內房股正處理債務問題。惠譽預期，今年內地房地產行業的經營環境將持續面臨挑戰，行業前景惡化，只有到下半年經營和融資環境方有望出現較為實質性的復甦，預期內房股的財務流動性將持續一段時間承壓，且可能會觸發更多違約事件。

惠譽稱，由於投資者信心不足，大部分中資內房股都無法在資本市場取得融資渠道，只有少數內房股設法在境內資本市場籌得資金，惟當前融資成本較高。該行相信，銀行貸款仍然是內房股的主要融資渠道，但尚不足以覆蓋2022年到期的龐大債務規模，故部分內房股正通過處置資產來提升流動性。

惠譽預計，內房股的流動性壓力及隨之引發的市場信心下降，將加劇內房今年銷量的收縮程度，今年內房合同銷售額料下降10%至15%，平均售價跌幅約5%，預計政府將採取進一步措施穩定樓市。不過，鑑於房地產行業去槓桿是大勢所趨，任何政策寬鬆料較謹慎。

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