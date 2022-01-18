  • 18°C
香港時間 : 2022118日 (二) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】惠譽：內房流動性料持續承壓一段時間、或觸發更多違約　今年合同銷售料至少跌10%

股市 12:54 2022/01/18

分享：

【內房危機】惠譽：內房流動性料持續承壓一段時間、或觸發更多違約　今年合同銷售料至少跌10%

內房危機仍未解決，多家內房股正處理債務問題。惠譽預期，今年內地房地產行業的經營環境將持續面臨挑戰，行業前景惡化，只有到下半年經營和融資環境方有望出現較為實質性的復甦，預期內房股的財務流動性將持續一段時間承壓，且可能會觸發更多違約事件。

雅居樂1000萬美元回購3月到期票據　標普削評級至「B＋」【下一頁】

惠譽稱，由於投資者信心不足，大部分中資內房股都無法在資本市場取得融資渠道，只有少數內房股設法在境內資本市場籌得資金，惟當前融資成本較高。該行相信，銀行貸款仍然是內房股的主要融資渠道，但尚不足以覆蓋2022年到期的龐大債務規模，故部分內房股正通過處置資產來提升流動性。

世茂集團兩筆資產抵押證券獲展期一年【下一頁】

惠譽預計，內房股的流動性壓力及隨之引發的市場信心下降，將加劇內房今年銷量的收縮程度，今年內房合同銷售額料下降10%至15%，平均售價跌幅約5%，預計政府將採取進一步措施穩定樓市。不過，鑑於房地產行業去槓桿是大勢所趨，任何政策寬鬆料較謹慎。

*皇牌節目足本版 ：【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為念分析【按此即睇】 

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

相關文章：【內房危機】碧桂園購回兩期優先票據　碧桂園服務同日斥千萬元回購

相關文章：【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億

港股 國企內房股 民企內房股 惠譽 銷售

上一篇文章

【內房危機】發改委：高槓桿房企債務違約引發的恐慌情緒屬市場自我調節　不影響整體中資境外債市場

下一篇文章

【內房危機】雅居樂1000萬美元回購3月到期票據　標普削評級至「B＋」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
馬丁路德金紀念日美股休市一天　速睇馬丁路德金日紀念什麼？
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能　Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品
【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升42點　滙豐倫敦高港0.15元（不斷更新）
【UNIQLO母企】迅銷擬開價年薪6800萬港元搶人才　人工高於創辦人柳井正
【UNIQLO母企】迅銷擬開價年薪6800萬港元搶人才　人工高於創辦人柳井正
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
【內房危機】世茂許榮茂據報兜售中環中心兩層辦公樓　作價15億
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料賭股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
【開市9點半】新博彩法出爐　摩通料賭股大部分憂慮已釋除　滙豐第三大股東曝光
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款