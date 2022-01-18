【5G危機】美國航空企業憂慮　新5G基站將導致航班混亂？

▲ 這些美國航空公司都憂慮，啟用5G手機信號塔或會造成干擾，影響飛機高度儀等敏感儀器的運作，而這對飛機進行低視野方式著陸（low-visibility landings）至關重要。（法新社）

5G普及化可為人們帶來更快速、更高質素的數碼生活體驗，但同時卻引發外界憂慮，會帶來航空安全危機。繼早前美國交通部及聯邦航空管理局（FAA）關注訊號會干擾飛機，要求美國兩大電訊商AT&T和Verizon推遲啟用新的C波段5G（C-Band 5G）網絡服務，近日美國航空企業再聯署去信白宮、FAA和聯邦通信委員會（FCC），敦促AT&T和Verizon延後推出5G服務。

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彭博報道指，美國航空、達美航空、聯合航空和西南航空等航空公司的首席執行官日前聯署去信白宮、FAA和聯邦通信委員會（FCC），他們在信中均表示非常擔心：「如果AT&T和Verizon本周開始啟用其新的C波段5G網絡，或將出現『災難性擾亂』（Catastrophic Disruption）。」

這些航空公司憂慮，啟用5G手機信號塔或會造成干擾，影響飛機高度儀等敏感儀器的運作，而這對飛機進行低視野方式著陸（low-visibility landings）至關重要。航空公司希望AT&T和Verizon不要在機場2英里（約3.2公里）範圍內啟動5G手機塔，以避免出現「災難性擾亂」。

數以萬計美國人 或滯留海外

該聯署要求要求白宮和相關機構立即介入事件，以避免對航空旅客、托運人士、供應鏈和所需醫療用品的交付造成重大的業務中斷。信中亦提到，「這或會造成數以萬計美國人滯留海外，甚至將令美國商業陷入停頓。」

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FAA日前就表示，「已批准45%商用飛機可使用低視野方式著陸，以避免受到5G的干擾，預計會在本周三（19日）前公布更多許可。」

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責任編輯：陳卓賢