【內房危機】雅居樂1000萬美元回購3月到期票據　標普、穆迪先後削評級至「B＋」及「B1」

▲ 【內房危機】雅居樂1000萬美元回購3月到期票據 標普削評級至「B＋」

雅居樂集團 （03383） 公布，於1月14日進一步回購今年3月到期的美元優先票據，回購票據規模為本金額1000萬美元，連同早前公布累計回購本金額2300萬美元。雅居樂相關2019年發行票據，發行規模或本金5億美元，票面息6.7厘。

不過，國際評級機構紛紛再降雅居樂評級。穆迪將雅居樂企業長期家族評級由「Ba2」下調至「B1」、高級無抵押評級由「Ba3」下調至「B2」，評級展望維持「負面」。標普最新公布，將雅居樂長期發行人評級由「BB-」下調至「B+」，評級展望負面。

標普表示，雅居樂營運和資產出售產生現金流低於預期，而且融資渠道減少，公司流動性可能在未來12個月內進一步惡化，因此維持負面展望。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

相關文章：

【內房賣產】雅居樂去年下半年出售14項非核心物業 套現28億元人民幣、股價升一成

【內房危機】雅居樂上周抵押3350萬股雅生活、貨值逾6億 半個月前才發債撲水

【內房危機】世茂集團兩筆資產抵押證券獲展期一年 強調公司經營狀況正常

【內房危機】碧桂園購回兩期優先票據 碧桂園服務同日斥千萬元回購