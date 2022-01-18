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【內房危機】雅居樂1000萬美元回購3月到期票據　標普、穆迪先後削評級至「B＋」及「B1」

股市 19:14 2022/01/18

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【內房危機】雅居樂1000萬美元回購3月到期票據　標普削評級至「B＋」

雅居樂集團 （03383） 公布，於1月14日進一步回購今年3月到期的美元優先票據，回購票據規模為本金額1000萬美元，連同早前公布累計回購本金額2300萬美元。雅居樂相關2019年發行票據，發行規模或本金5億美元，票面息6.7厘。

不過，國際評級機構紛紛再降雅居樂評級。穆迪將雅居樂企業長期家族評級由「Ba2」下調至「B1」、高級無抵押評級由「Ba3」下調至「B2」，評級展望維持「負面」。標普最新公布，將雅居樂長期發行人評級由「BB-」下調至「B+」，評級展望負面。

標普表示，雅居樂營運和資產出售產生現金流低於預期，而且融資渠道減少，公司流動性可能在未來12個月內進一步惡化，因此維持負面展望。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

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港股 雅居樂集團（03383）

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