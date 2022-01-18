【Google】免費備忘工具Google Keep現漏洞　未能清晰顯示項目符號列表　

不論是學習還是工作時，都需要用到備忘工具去記錄。市面上有不少備忘應用程式，其中Google Keep更深受Andriod用戶歡迎，下載量超過10億。不過近日就有用戶反映，Google Keep出現漏洞，未能有效地顯示項目符號列表，甚至遺失筆記。

據外國科技網站Android Police報道指，有用戶在去年11月下旬起於Google論壇上報告，指在使用Google Keep的添加新的項目至自動編號列表時，Google Keep會自動把編號複製，並且添加這些額外的數字至每個項目，令列表的内容未能清晰地顯示出來。亦有部分用戶在論壇上表示遇到更嚴重的問題，指此漏洞令他們在Google Keep中丟失筆記。

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據悉，受Google Keep漏洞影響的，大部分都是更新至Android 12系統的三星（Samsung）用戶，而受影響的用戶所使用的型號包括 S21+、S21 Ultra、S21、S20、S10和Note20 Ultra。Google表示現階段正調查此問題，暫時未有公布解決方法。

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責任編輯：吳嘉雯

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