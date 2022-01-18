打2針疫苗加感染1次 英研究：90%保護率維持近年半

英國曾有醫學專家指出曾染疫者無需接種新冠疫苗。但英國一項研究指出，人們如曾感染新冠肺炎及接種兩劑新冠疫苗，預防新冠病毒的保護率可維持於90%接近1年半，較未接種疫苗的新冠康復者明顯更高。

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英國衛生安全局（UKHSA）資助牛津大學及劍橋大學團隊進行研究，希望探討曾感染新冠肺炎人士的抗體水平可持續多長時間。

研究團隊在前年12月至去年9月期間追蹤超過3.5萬名醫護。研究結果顯示未接種疫苗的醫護染疫3至9個月後預防新冠病毒的保護率為85%，但在染疫15個月後回落至73%。

而已經接種兩劑疫苗的醫護染疫3至9個月後有91%的保護率，而染疫15個月後仍維於於90%

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倫敦國王學院醫院顧問麻醉專家詹姆斯 （Steve James）曾向英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，他透過染疫方式取得免疫力，認為已染疫者無需接種新冠疫苗。

但率領研究的公共衞生部（PHE）高級醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）指出，研究結果證明與純粹感染獲得抗體相比，曾經感染加上接種兩劑疫苗可顯著減少無症狀感染和有症狀感染的風險。

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責任編輯：鄭錦玲