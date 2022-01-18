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【大行報告】大摩調低騰訊700今年收入及經調整經營利潤預測　降目標價至600元

股市 12:24 2022/01/18

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【大行報告】大摩調低騰訊700今年收入及經調整經營利潤預測　降目標價至600元

摩根士丹利指，騰訊 （00700） 去年第四季收入增長料放緩至6%，經調整經營利潤料倒退3%，主要與新遊戲確認收入延遲，以及監管政策對廣告及遊戲的打擊。大摩預期，騰訊廣告業務會於今年下半年重拾增長動力，其核心策略投資將於未來數年享受成果，預期2022至2025年複合年均增長率可達24%。

騰訊遊戲公布新春寒假未成年人可連玩7日【下一頁】

大摩料騰訊2023年預測市盈率18倍，估值吸引，惟調低騰訊目標價7.7%至600元。

大摩預計，騰訊第四季收入增長6%至1420億元（人民幣，下同），經調整經營利潤料倒退3%至370億元，主因綫上遊戲收入增長放緩至5%，本土遊戲增長亦放緩至1%。該行估計，國際遊戲業務增長將放緩至15%，並期待今年推出更多遊戲。

百度、美團十多科企「互聯互通」合作 新春起開放百億流量、阿里騰訊缺席【下一頁】

廣告方面，大摩預期，騰訊綫上廣告收入增長15%，以反映電子商貿廣告增長疲弱、監管衝擊及宏觀經濟環境存在挑戰，但相信有關風險於今年上半年會緩和，並於下半年重啟增長。不過，國家市場監督管理總局的諮詢文件加強對廣告的管制，或為廣告行業復甦增添不明朗因素。該行估計，騰訊金融科技與商業服務業務增長勢頭持續，按年增約25%，主要由穩定的支付增長及雲服務滲透率上升所致。

大摩下調騰訊2022年收入及經調整經營利潤預測3%及5%，最新估計今年收入及經調整經營利潤增長12%及5%，以反映廣告及社交媒體增長放緩。大摩因應騰訊實物分派京東 （09618） 作股息，調低騰訊經調整純利預測3%。

*皇牌節目足本版 :【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為念分析【按此即睇】 

 

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