【惹火言論】美國「SPAC之王」、金州勇士聯合班主：關心供應鏈多於維吾爾族　勇士急割席

▲ 【惹火言論】美國「SPAC之王」、金州勇士聯合班主：關心供應鏈多於維吾爾族

美國億萬富翁兼創投基金創辦人Chamath Palihapitiya稱，無人關心維吾爾族的人權狀況，他關注的是供應鏈問題、氣候變化等，言論在美國惹來迴響。

Palihapitiya在網上直播時稱，「沒人關口維吾爾族在發生甚麼事好嗎？」，他又指每次當自己表示關心維吾爾族，但卻並非真正關心的話，便是在說謊。因此，他寧願不說謊，而是說實話，直言維吾爾族人權狀況並非自己的優先關注事項。

金州勇主聯合班主之一 勇主急「割席」

Palihapitiya是NBA球隊金州勇士的聯合班主之一，後者已就事件發聲明，稱Palihapitiya的言論不反映球隊立場。Palihapitiya事後亦承認自己缺乏同情心，稱作為移民家庭一份子，人權在世上任何地方都相當重要。

Palihapitiya於2007至2011年間任職Facebook的高級行政人員，離開Facebook後開設創投基金The Social+Capital Partnership，基金其後易名為Social Capital。Palihapitiya經Social Capital投資數間企業，包括有「企業版Facebook」之稱的企業用社群網路服務Yammer，以及即時通訊軟件Slack。

另外，Palihapitiya亦發起多間美國SPAC（特殊目的收購公司）合併，包括Clover Health（美﹕CLOV）， Opendoor（美﹕OPEN）， SoFi（美﹕SOFI）及Virgin Galactic（美﹕SPCE），惟4間公司去年平均錄逾三成跌幅。

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