  • 18°C
香港時間 : 2022118日 (二) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯合國呼籲商界領袖伸出援手 支援發展中國家

環球社會熱點 12:18 2022/01/18

分享：

新冠肺炎肆虐，嚴重影響環球經濟、特別是發展中國家增長。聯合國秘書長古特雷斯周一（17日）在世界經濟論壇以視像形式發表講話，呼籲商界領袖在適當時候伸出援手，支持發展中國家獲取新冠疫苗、應對氣候暖化及改革全球金融體系。

世衛COVAX分配10億劑 僅原目標一半 【下一頁】

古特雷斯（Antonio Guterres）於論壇中表示，面對歷史性通脹、財政空間萎縮、高利率、能源及食品價格飆升等情況，阻礙特別是中低收入國家的經濟復甦。古特雷斯強調低收入國家處於劣勢，經歷有關國家本世代以來最緩慢的經濟增長。

因此古特雷斯認為全球需要統一性的金融體系，進行緊急債務重組及長期債務架構改革。

世衛譚德塞稱母國内戰淪地獄 埃塞俄比亞怒轟造謠 【下一頁】

古特雷斯亦提及新冠疫苗公平性問題，指世衛於去年制定目標，希望在去年底所有國家有4成民眾接種疫苗、今年年中疫苗接種率達70%。但他指現時離目標相當遠，已發展國家的新冠疫苗接種率較非洲國家高7倍，強調需要公平分配疫苗。

古特雷斯表明，全球未有在發展中國家需要幫助時提供支持，並警告若不採取行動，全球不平等及貧困情況將日益加深，助長社會動盪及滋生暴力。他呼籲在新冠疫苗供應、氣候暖化及改革金融體系上，需要全球商界領袖的意見、資金及支持。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

【Omicron變種】墨西哥總統二度感染 稱症狀輕更快康復
今日
【Omicron變種】墨西哥總統二度感染 稱症狀輕更快康復
【新冠疫苗】第4針未夠防感染Omicron 以色列初步研究
今日
【新冠疫苗】第4針未夠防感染Omicron 以色列初步研究
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
今日
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
法疫苗護照運動員無豁免 祖高域難衛冕法網？
今日
法疫苗護照運動員無豁免 祖高域難衛冕法網？
約翰遜倘下台仍有價有市 1次演講穩袋英鎊5位數
今日
約翰遜倘下台仍有價有市 1次演講穩袋英鎊5位數

你可能感興趣

【Omicron變種】墨西哥總統二度感染 稱症狀輕更快康復
今日 12:11
【Omicron變種】墨西哥總統二度感染 稱症狀輕更快康復
【新冠疫苗】第4針未夠防感染Omicron 以色列初步研究
今日 11:53
【新冠疫苗】第4針未夠防感染Omicron 以色列初步研究
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
今日 10:59
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
經濟 疫情 氣候暖化 傳染病 世界經濟論壇 世界衞生組織 疫苗 新冠肺炎疫情 金融

上一篇文章

打2針疫苗加感染1次 英研究：90%保護率維持近年半

下一篇文章

【Omicron變種】墨西哥總統二度感染 稱症狀輕更快康復
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
天后Celine Dion抱病取消北美巡唱 去年瘦到皮包骨
天后Celine Dion抱病取消北美巡唱 去年瘦到皮包骨
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間12:00）
南韓民眾搶新Jordan 畫面猶如喪屍電影（有片）
南韓民眾搶新Jordan 畫面猶如喪屍電影（有片）
【美國疫情】上周日增80萬確診 Omicron疫情未見頂
【美國疫情】上周日增80萬確診 Omicron疫情未見頂
【英國疫情】Plan B料取消 齊針旅客入境將免檢測
【英國疫情】Plan B料取消 齊針旅客入境將免檢測
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款