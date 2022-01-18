聯合國呼籲商界領袖伸出援手 支援發展中國家

新冠肺炎肆虐，嚴重影響環球經濟、特別是發展中國家增長。聯合國秘書長古特雷斯周一（17日）在世界經濟論壇以視像形式發表講話，呼籲商界領袖在適當時候伸出援手，支持發展中國家獲取新冠疫苗、應對氣候暖化及改革全球金融體系。

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古特雷斯（Antonio Guterres）於論壇中表示，面對歷史性通脹、財政空間萎縮、高利率、能源及食品價格飆升等情況，阻礙特別是中低收入國家的經濟復甦。古特雷斯強調低收入國家處於劣勢，經歷有關國家本世代以來最緩慢的經濟增長。

因此古特雷斯認為全球需要統一性的金融體系，進行緊急債務重組及長期債務架構改革。

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古特雷斯亦提及新冠疫苗公平性問題，指世衛於去年制定目標，希望在去年底所有國家有4成民眾接種疫苗、今年年中疫苗接種率達70%。但他指現時離目標相當遠，已發展國家的新冠疫苗接種率較非洲國家高7倍，強調需要公平分配疫苗。

古特雷斯表明，全球未有在發展中國家需要幫助時提供支持，並警告若不採取行動，全球不平等及貧困情況將日益加深，助長社會動盪及滋生暴力。他呼籲在新冠疫苗供應、氣候暖化及改革金融體系上，需要全球商界領袖的意見、資金及支持。

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責任編輯：郭麗明