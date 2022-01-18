▲ 【加密貨幣】Crypto.com發現可疑活動曾暫停提款 行政總裁：無客戶資產受損

加密貨幣交易平台Crypto.com周一公布，發現「未經許可活動（unauthorized activity）」而暫停用戶提款。Crypto.com 行政總裁Kris Marszalek 表示，公司已恢復正常服務，整段暫停提取時間維持約14小時，強調沒有客戶資產在事件中受損。

Marszalek表示，團隊已因應事件而加強平台基建，會在完成內部調查後向外交代。有用戶在平台暫停提款時曾指，登入帳戶後見到其加密貨幣顯示為零。

Crypto.com擁1000萬用戶 去年巨額取湖人主場館命名權

Crypto.com據報有逾1,000萬個用戶。在加密貨幣圈子以外，公司去年取得NBA球隊洛杉磯湖人、洛杉磯快艇主場館的20年命名權，取代原有「史達普師球場（Staple Center）」，易名為「Crypto.com場館」，據報有關合約價值達7億美元。

隨近年加密資產規模急增，各交易平台的網絡安全也屢成關注，不乏加密貨幣交易平台因網安問題而招致損失。

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