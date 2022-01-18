【券商點睇】供需流動性及政策有望邊際寬鬆 內房今年呈V彈？

經歷了2021年銷售、投資雙雙下行後，中銀證券認為房企對後市判斷將更為謹慎，在未見市場去化率有實質好轉、融資環境有實質改善前，仍將降低新開工計劃。交付大年過後，2022年竣工也將由高位回落，預計竣工增速在3%至3.1%。

【同場加映】青姐話：新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

由內地的資金面角度。一方面，按揭投放明顯加速，部分城市出現了放貸周期縮短、房貸利率下調的情況；另一方面，中央高度重視房企合理資金被滿足這一行業痛點，部分融資渠道被結構性支持。該行認為2022年房企資金環境將受政策影響有所改善，但受益方目前來看仍以央國企為主，若民營企業資金鏈能獲得邊際改善，將有利於行業良性循環。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000 全年28000 另推薦8股為今年首選，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中銀證券預計，供需兩端流動性和行政政策有望邊際寬鬆。同時，當前政策面強調的良性循環的關鍵在於「銷售、投資、銷售」的運轉。隨着今年首季銷售底部區域的到來，基本面將出現回升，投資或在第二季見底並開始改善。從板塊投資角度，第一季是較好的配置窗口期，政策修復後的行情值得關注，如萬科（02202）、龍湖集團（00960）、華潤置地（01109）。

【同場加映】溫股知新：短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛