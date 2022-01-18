  • 17°C
香港時間 : 2022118日 (二) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】供需流動性及政策有望邊際寬鬆 內房今年呈V彈？

股樓投資 18:23 2022/01/18

分享：

經歷了2021年銷售、投資雙雙下行後，中銀證券認為房企對後市判斷將更為謹慎，在未見市場去化率有實質好轉、融資環境有實質改善前，仍將降低新開工計劃。交付大年過後，2022年竣工也將由高位回落，預計竣工增速在3%至3.1%。

【同場加映】青姐話：新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

由內地的資金面角度。一方面，按揭投放明顯加速，部分城市出現了放貸周期縮短、房貸利率下調的情況；另一方面，中央高度重視房企合理資金被滿足這一行業痛點，部分融資渠道被結構性支持。該行認為2022年房企資金環境將受政策影響有所改善，但受益方目前來看仍以央國企為主，若民營企業資金鏈能獲得邊際改善，將有利於行業良性循環。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000  全年28000 另推薦8股為今年首選，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

中銀證券預計，供需兩端流動性和行政政策有望邊際寬鬆。同時，當前政策面強調的良性循環的關鍵在於「銷售、投資、銷售」的運轉。隨着今年首季銷售底部區域的到來，基本面將出現回升，投資或在第二季見底並開始改善。從板塊投資角度，第一季是較好的配置窗口期，政策修復後的行情值得關注，如萬科（02202）、龍湖集團（00960）、華潤置地（01109）。

【同場加映】溫股知新：短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

港股 板塊 華潤置地（01109） 龍湖集團（00960）

上一篇文章

【有相睇】住得更近大自然！單位有空中花園仲望開揚山景　牽晴間兩房700萬沽出

下一篇文章

【住宅租金】原本打算買樓　遇上疫情復燃　即擱置入市　花2.08萬租屯門瓏門
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低
【二手樓價】爵悅庭再錄低價成交　業主大減7%至630萬沽貨　創屋苑10個月新低
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
國泰傳或重奪 港龍46條航線航權
國泰傳或重奪 港龍46條航線航權
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【異動股】獲嘉道理家族溢價增持逾12%股權 大酒店全日大升近兩成
【異動股】獲嘉道理家族溢價增持逾12%股權 大酒店全日大升近兩成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款