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【Omicron變種】墨西哥總統二度感染 稱症狀輕更快康復

環球社會熱點 12:11 2022/01/18

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新冠肺炎Omicron變種病毒傳染力更強，全球出現不少再次感染個案，墨西哥總統洛佩斯正是其中一人。洛佩斯近日表示自己已康復，並指感染Omicron後症狀較輕，康復速度比上次確診更快。

【新冠疫苗】第4針未夠防感染Omicron 以色列初步研究 【下一頁】

【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存 【下一頁】

洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）上周宣布再次確診，但周一（17日）表示自己已康復，並恢復正常公務。洛佩斯稱今次確診後症狀較輕微，康復時間亦較快，指是Omicron變種嚴重性不及Delta變種的證據。

年屆68歲洛佩斯指自己受惠於疫苗，今次病情比去年首次感染較不嚴重，並呼籲民眾盡快接種，及提倡打第3針。洛佩斯完成兩劑阿斯利康疫苗接種，亦有打第3針，但他繼去年初感染後，今年再次確診。

墨西哥現時新冠死亡人數逾30萬，為全球第5高國家，確診人數亦超過410萬，但當地至今疫苗接種率僅高於6成，完成接種率亦只得一半左右。

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責任編輯：吳漢培

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