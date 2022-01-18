【券商點睇】招行盈利能力保持優異 龍頭溢價可持續

招商銀行（03968）發布2021年業績快報，公司實現營業收入3,312億元（人民幣，下同），按年增長14%，實現歸母淨利潤1,199億元，按年增長23.2%，年度股本回報率（ROE）16.9%，按年提升1.21個百分點。

【同場加映】青姐話：新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

平安證券指，招行業績表現優異，營收增長穩健，全年增速較去年首3季小幅上升，主要是依賴淨利息收入增長提速的帶動，公司全年實現淨利息收入按年升10.2%，高於首三季的8.7%，料淨利息收入增速的提升是由規模增長和息差修復共同驅動。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

從2021 年業績快報來看，招行營收、利潤實現穩定的增長，增速較第3季報不同程度提升。在大零售和輕型化戰略的穩步推進下，公司盈利能力始終處在行業領先水平，未來公司在零售和財富管理業務優勢有望不斷強化。該行維持公司業績預測不變，預計招行今明兩年每股盈利為5.66元及6.69元，對應盈利增速為18.1%，維持「強烈推薦」評級。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛