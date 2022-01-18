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【券商點睇】招行盈利能力保持優異 龍頭溢價可持續

股樓投資 12:33 2022/01/18

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招商銀行（03968）發布2021年業績快報，公司實現營業收入3,312億元（人民幣，下同），按年增長14%，實現歸母淨利潤1,199億元，按年增長23.2%，年度股本回報率（ROE）16.9%，按年提升1.21個百分點。

【同場加映】青姐話：新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

平安證券指，招行業績表現優異，營收增長穩健，全年增速較去年首3季小幅上升，主要是依賴淨利息收入增長提速的帶動，公司全年實現淨利息收入按年升10.2%，高於首三季的8.7%，料淨利息收入增速的提升是由規模增長和息差修復共同驅動。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選，請按【見下頁

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從2021 年業績快報來看，招行營收、利潤實現穩定的增長，增速較第3季報不同程度提升。在大零售和輕型化戰略的穩步推進下，公司盈利能力始終處在行業領先水平，未來公司在零售和財富管理業務優勢有望不斷強化。該行維持公司業績預測不變，預計招行今明兩年每股盈利為5.66元及6.69元，對應盈利增速為18.1%，維持「強烈推薦」評級。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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記者：林衛

股票 銀行 行業 招商銀行（03968）

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【穩增長】適度超前基礎設施投資正發力 國內首季基建投資或增6%
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