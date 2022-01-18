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【石Sir午市閒談】今日推介大酒店｜恒生、銀建國際、光大環境、宏利、中國聖牧最新部署

股市 12:32 2022/01/18

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恒生指數中午收報24183點，跌34點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介大酒店 （00045） ，另亦會分析恒生 （00011） 、銀建國際 （00171） 、光大環境 （00257） 、宏利 （00945） 、中國聖牧 （01432） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 大酒店（00045） 恒生銀行（00011） 銀建國際（00171） 光大環境（00257） 宏利金融－S（00945） 中國聖牧（01432） 石鏡泉

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體育用品股特步（01368）盈喜　距瑞信目標價潛在升幅達4成
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