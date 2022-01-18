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【穩增長】適度超前基礎設施投資正發力 國內首季基建投資或增6%

股樓投資 12:24 2022/01/18

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國家統計局局長寧吉喆表示，中國擴大有效投資有潛力、有空間，也有動力，一是促發展投資潛力巨大，二是補短板投資空間廣闊，三是創新投資動力充足，四是適度超前開展基礎設施投資等政策正在發力。今年以來，各地又按規劃開工了一批重點項目，可見投資增長前景看好。

【同場加映】青姐話：新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

隨着國內公布一系列經濟數據，反映今年經濟下行壓力不輕，尤其疫情反覆，消費復甦存在不確定性。作為三頭馬車之一的固定投資，加大投入的預期不斷升溫。北京師範大學政府管理研究院副院長、產業經濟研究中心主任宋向清認為，從區域發展均衡度看，需要強化基礎設施和民生領域投資，縮小發展不均衡不充分等差距，固定資產投資增長空間依然非常大。

【延伸閱讀】2022年部署：摩通推薦11隻中資價值股，請按【見下頁

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據巨豐投顧高級投資顧問丁臻宇預期，在基礎設施領域進行高質量投資，將成為2022年中國經濟穩增長的主綫。全國多地緊鑼密鼓敲定2022年重大項目清單，圍繞重大交通、能源水利、新基建等重點領域，謀劃一批重大投資項目。在項目審批加快、資金保障充裕的環境下，2022年第一季基建投資按年增速有望達到6%，期內的固定資產投資增速可望保持在4%左右。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

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記者：林衛

經濟 固定資產投資 國家統計局 中國

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