【機迷熱話】重現巴黎聖母院火災　Ubisoft擬推VR虛擬實境遊戲

▲ Ubisoft指出，《燃燒的巴黎聖母院》虛擬實境遊戲將由玩家扮演消防員，透過虛擬方式，讓玩家以沉浸體驗參與巴黎聖母院火災時的救火任務以及逃生體驗。

法國著名地標之一巴黎聖母院大教堂於2019年時遭大火燒毀，全球民眾為此感到惋惜。遊戲開發商Ubisoft為了紀錄是次事件，宣布與法國百代電影公司（Pathé）合作，將以法國電影導演Jean-Jacques Annaud拍攝紀錄片《燃燒的巴黎聖母院》 （Notre-Dame on Fire）為基礎，打造一款同名VR虛擬實境遊戲。

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Ubisoft指出，《燃燒的巴黎聖母院》虛擬實境遊戲將由玩家扮演消防員，透過虛擬方式，讓玩家以沉浸體驗參與巴黎聖母院火災時的救火任務以及逃生體驗。遊戲長度約1小時，過程中則會有解謎、與其他玩家合作搶救文物，同時需要在限制時間內完成救火等。而遊戲預計隨著紀錄片《燃燒的巴黎聖母院》在3月16日正式上映時推出。

事實上，Ubisoft早前已在Steam平台推出《巴黎聖母院：時光倒流之旅》 （Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time）遊戲，讓玩家近距離參觀巴黎聖母院。該企以3D技術重現巴黎聖母院，為了能重現聖母院的每一個場景，不僅找來歷史學家指導，更耗時了5,000個小時的精雕細琢才完成。

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責任編輯：曾曉汶

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