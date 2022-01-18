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【LG動向】LG南韓擴建工廠　擬為iPad供應OLED屏幕

科技 11:58 2022/01/18

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LG已計劃由2024年開始，在坡州工廠大規模生產OLED屏幕，亦與早前的傳聞所指，OLED iPad大約在2023年至2024年之間推出的時間點一致。（法新社）

蘋果（Apple）新推出的iPhone、Apple Watch早已換上OLED屏幕，至於未來iPad將搭載OLED屏幕，提升亮度及耐用度的消息，亦似乎有望成真。據《MacRumors》報道，LG正為提供iPad的OLED顯示屏幕進行準備工作，擴大在南韓坡州的工廠，增加產能。

【電動車電池】LG 能源解決方案豪言：全球市佔將超越寧德時代　集團擁有更廣泛客戶群

據悉，由於iPad所使用的顯示屏尺寸和長寬比，其他供應商目前還未能輕易做到，所以iPad引入OLED屏幕，似乎為LG Display提供了一個新機遇。

2024年大規模生產iPad屏幕

報道指，LG已計劃由2024年開始，在坡州工廠大規模生產OLED屏幕，亦與早前的傳聞所指，OLED iPad大約在2023年至2024年之間推出的時間點一致。

【智能家居】LG 智能屏幕跟著觀眾調校角度　WebOS可裝《Disney+》及《Netflix》

去年年初，LG已停止為iPhone生產LCD液晶屏幕，並關閉其智能手機部門。及後該公司對其業務進行重組，轉向生產OLED屏幕，並加速擴大其產能。現時LG計劃通過一項擴張投資戰略，積極增加在Apple顯示器供應鏈中的競爭力，包括計劃在2024年，坡州工廠能夠生產兩倍的第六代OLED屏幕。

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責任編輯：陳卓賢

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