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軟件升級是中國數字經濟由虛向實的關鍵

宏觀解讀 11:54 2022/01/18

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在數字經濟由虛入實的趨勢之下，軟件在製造業的應用滲透不僅有助於促進數字經濟與實體經濟的融合，還將成為數字要素與傳統要素有效整合的關鍵力量，因此在「十四五」時期，軟件或將在新型價值鏈中取得更多的經濟價值。

軟件升級將促進數字經濟與實體經濟的融合。根據國家統計局的定義，數字經濟是指以數據資源作為關鍵生產要素、以現代信息網絡作為重要載體、以信息通信技術的有效使用作為效率提升和經濟結構優化的重要推動力的一系列經濟活動。過去10年，平台經濟作為數字經濟的代表形式，將數字技術與服務業的需求融合，帶來了消費互聯網的蓬勃發展。而數字化營銷以低成本收穫意外實效，裂變式傳播與需求迭代直觸消費和痛點，也隨之促成了國產品牌的加速突圍。時至今日，數字經濟與實體經濟的融合將從服務業進一步下沉滲透至製造業，由軟件升級推進的產業互聯網或將引致更為深遠的變革。中國信通院數據顯示，2020年中國數字經濟在服務業的滲透率已經高達40.7%，而在工業和農業的滲透率分別只有21%和8.9%。就此，「十四五」規劃給出了信息化與工業化深度融合的發展目標，到2025年，全國兩化融合發展指數達到105，企業經營管理數字化普及率達80%，數字化研發設計工具普及率達85%，關鍵工序數控化率達68%，工業互聯網平台普及率達45%。

軟件升級將實現數據資源與傳統資源的整合。傳統的四大生產要素土地、勞動力、資本和技術，無一例外具有一定的排他性，即每件商品的價值都由對應的工資、利息、地租及利潤構成，已對應的報酬無法再給其他商品提供價值。同時，隨着同一種要素的不斷投入，可變要素的邊際產量會遞減。但數據則不同，其邊際複製成本幾乎為0，因而對經濟發展具有放大、疊加與倍增作用。開發適配於工業生產的軟件，則是一種對傳統資源及數據資源的高效整合，以數據的高乘數效應賦能生產，大幅提升製造業的生產效率。然而，長期以來中國的IT支出凸顯「重硬輕軟」問題，對軟件領域的投資相對不足，軟件市場價格長期受抑制。此次《「十四五」軟件和信息技術服務業發展規劃》強調要支持軟件價值提升，充分釋放「軟件定義」創新活力，有望扭轉軟件價值長期失衡的局面，促使軟件企業獲得其應有的價值回報。此外，《「十四五」大數據產業發展規劃》強調要充分釋放大數據容量大、類型多、速度快、精度准、價值高的「5V」特性，激發產業鏈各環節的潛能。到2025年底，大數據產業測算規模目標是突破3萬億元。

撰文 : 程實 工銀國際席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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