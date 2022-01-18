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【能源改革】發改委料今年用全國電量增長較快　多渠道提升新能源發電　電力股炒上

股市 11:42 2022/01/18

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【能源改革】發改委料今年用電量增長較快　多渠道提升新能源發電　電力股炒上

國家發改委召開1月新聞發布會，發改委經濟運行調節局局長李雲卿稱，受多重因素疊加影響，2021年內地用電需求快速增長，全社會用電量約8.3萬億千瓦時，按年增長10.3%，兩年平均增長7.1%，相較「十三五」期間年均增幅高了1.4個百分點，預計2022年全社會用電量、最高用電負荷仍將較快增長，還要推進能源轉型、碳達峰碳中等多個目標，這對電力供應提出更高要求，會全力做好2022年電力保供工作。

電力股今早炒上，華能 （00902） 現升8%；中國電力 （02380） 彈6%；華潤電力 （00836） 升5%；華電 （01071） 彈5%；大唐發電 （00991） 升4%。

華潤電力傳分拆可再生能源業務在港上市　擬集資最多156億、最快年內上市，看【下一頁】

煤炭供應方面，李雲卿表示，內地煤炭供應是有保障的，將抓緊制定推進煤炭清潔高效利用的指導意見，提出分階段的重點目標和主要措施，並將發揮標杆作用，對主要用煤行業提出煤炭清潔高效利用的基準和標杆水平，新上項目原則上要達到標杆水平以上，並將加大政策支持。

能源供應方面，李雲卿表示，當前全國能源供應總體平穩，但供需形勢和國際市場環境仍然複雜。發改委將確保能源安全，穩定供應，多渠道提升新能源發電，推動國內油田氣田滿負荷生產，確保能源供應平穩有序，堅決守住民生用能的底線，確保經濟社會平穩運行。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

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【電力股】中經會重申要立足以煤為主的電力發展　火電股急升、大唐發電彈9%

記者：李哲毅

港股 華能國際電力股份（00902） 華電國際電力（01071） 華潤電力（00836） 大唐發電（00991） 中國電力（02380）

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