▲ 【美團3690】星巴克中國夥美團推新服務 繼阿里巴巴騰訊再夥內地科網巨企

星巴克（Starbucks，美：SUBX）中國在微信公眾號宣布，與美團 （03690） 業務合作，提供「專星送」外賣、「1971客廳」門店預約服務。星巴克表示，預期今年底在中國5000多家門店都可在美團平台擁有單獨頁面。美團今早股價最多升5%高見228元，惟最新升幅收窄至1.5%，暫報219.8元，成交19億元。

星巴克近年與多家中國科網巨企合作，包括2018年與阿里巴巴 （09988） 宣布在新零售合作，包括由旗下「餓了麼」提供外賣服務，2020年再在騰訊 （00700） 微信上線小程序商店。

早前內地傳媒傳出，星巴克正與美團、順豐控股、沃爾瑪旗下山姆會員店等洽談，擴大中國業務合作關係。

據介紹星巴克在美團推出的「專星送」服務，在外賣服務以外，能接入星巴克中國會員服務，提供折扣、自訂飲品口味等功能。「1971客廳」則讓消費者經美團或大眾點評，預約門店私人咖啡體驗預訂服務。

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編輯：麥德銘