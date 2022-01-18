【貨運入口】無拖羅食？　難入貨日本料理店直接停售赤貝、拖羅

▲ 香港政府最近收緊空運措施，影響開始浮現，新鮮食材如刺身及水果的來貨價已逐步上漲。（資料圖片）

香港政府最近收緊空運措施，影響開始浮現，新鮮食材如刺身及水果的來貨價已逐步上漲。有消費者表示，雖然價格變貴，但農曆新年仍會購買貴價蔬果過節，料花約3,000元。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，日本、歐洲、澳洲及東南亞的來貨均受影響。亦有商戶負責人稱，空運成本上漲2至3成，已停止入口部分日本刺身。

日本、歐洲、澳洲及東南亞均受影響

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，食材空運費用於近日已上升超過2成，日本、歐洲、澳洲及東南亞的來貨均受影響，料價格上漲情況仍會持續一段時間。他指，升幅早於幾日前開始浮現，料政府措施不會於短時間內取消，價格將持續上升。

已有商戶停入部分日本刺身

不只歐洲空運食材供應受影響，他表示有中小企反映內地航運亦見問題。黃解釋，最近內地疫情反覆，港口船期不穩，加上臨近農曆新年，有供應商提早放假或難招聘人手；且無法旅遊致內需增加，故內地供貨亦有價格上升的現象。

不過黃家和認為「市民毋須太過擔心」，因不少商戶早前誤以為疫情好轉，反為農曆新年檔期大量囤貨，現在「誤打誤撞正好派上用場」。

刺身等新鮮食材方面，秋嵐日本料理負責人樊先生稱，近日的空運成本上漲2至3成。眼見來貨價不斷上升及嚴重缺貨，已停止入口部分日本刺身，魚生、拖羅等受影響最大。黃家和亦指出，部分貴價食材如日本蔬果及刺身受影響最深；歐洲供給五星級酒店餐廳及其他高級食府的食材亦現短缺。

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記者：李智美