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【中小企】滙豐工商金融推獎賞支持中小企數碼化　優惠總值逾13000元

Hot Talk 11:26 2022/01/18

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【中小企】滙豐工商金融推獎賞支持中小企數碼化　優惠總值逾13000元

滙豐工商金融推出一系列總值逾13,000元「創新年」獎賞，支持中小企客戶於新一年為業務進行數碼化。由即日起至2022年2月28日，滙豐工商金融客戶可享以下的數碼服務相關優惠：

1. 滙豐「智豐收」
成功申請滙豐全方位數碼收款服務「智豐收」的新商戶，可獲豁免設置費及首30天的「轉數快」QR code收款交易費用，可節省最多12,250元。

2. 商業綜合戶口
於網上成功開立滙豐商業綜合戶口可節省開戶費用，可節省最多438元。

3. 辦理匯出匯款交易
透過商務「網上理財」辦理匯出匯款交易，每筆可回贈港幣18.8元，最高回贈金額為188元。

4. 滙豐商務「網上理財」
經商務「網上理財」更新接收通訊方式，即獲128元foodpanda電子現金券。

5. 香港滙豐Business Express應用程式
商務「網上理財」用戶首次成功登入香港滙豐Business Express流動應用程式，即獲128元foodpanda電子現金券。

6. Connecting Biz Views平台
成為Connecting Biz Views平台的會員，並為其服務提供意見，即獲128元foodpanda電子現金券。

滙豐表示，自去年起已先後推出50多項新數碼服務或功能，包括延長電子結單的查閱記錄至7年、為多款銀行服務加入電子簽名功能等，客戶亦可通過數碼渠道申請存款、保險、扣賬卡、外匯等一系列產品。目前超過8成半滙豐商業客戶，已採用數碼渠道處理日常財務及營運，香港滙豐Business Express流動應用程式於去年的登入次數按年增加7成，來年亦將不斷提升相關功能。

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