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【新冠疫苗】第4針未夠防感染Omicron 以色列初步研究

環球社會熱點 11:53 2022/01/18

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為應對新冠肺炎Omicron變種疫情，多國早前開始為民眾接種第4劑。以色列初步研究發現，接種第4針新冠疫苗後，抗體水平仍未足預防感染Omicron變種。以色列研究人員表示，接種第4針後雖然抗體有所增加，但染疫人數僅稍低於無接種組別。

以色列研究：打第4針後1周 抗體增至5倍 【下一頁】

以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Centre）研究人員於去年12月，分別為154名及120名醫護人員，接種第4劑輝瑞疫苗（Pfizer）及Moderna疫苗。《以色列時報》（Times of Israel）指，該研究是全球首個第4針成效研究。

醫療中心傳染病部主任雷蓋夫約哈伊（Gili Regev-Yochay）表示，結果發現接種第4劑疫苗後抗體的確有所增加，但最終受感染人數僅少於未接種疫苗的對照組別。雷蓋夫約哈伊指，疫苗對之前的變種病毒非常有效，但對Omicron變種成效較差。

以色列擴大第4針新冠疫苗對象 醫護長者開始接種 【下一頁】

雷蓋夫約哈伊並未公布具體數據，她指目前僅初步結果，但認為公眾關心第4針疫苗成效，所以決定提早公開。雷蓋夫約哈伊指，為高危群組人士接種第4針的計劃或依然可行。

以色列上月開始為60歲以上長者、免疫系統功能較差人士及醫護人員接種4針。截至周日（16日）夜晚，已有逾50萬名以色列民眾完成第4劑接種。

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責任編輯：李俊儀

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