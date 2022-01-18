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【大行報告】野村：港交所上季成交疲弱惟三大因素支撐長遠前景　調升目標價及評級

股市 11:17 2022/01/18

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【大行報告】野村：港交所上季成交疲弱惟三大因素支撐長遠前景　調升目標價及評級

因應港股去年第四季成交量下降，野村將港交所 （00388） 上季收入預測降低2%，預期收入按年下跌6%，按季跌10%至48億元，較彭博最新預測低15%，盈利預測則維持不變，因成本控制得宜。野村同時將港交所目標價升9.5%至531.1元，評級由「中性」調高至「買入」。

彭博：港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺已離職　上任僅20個月【下一頁】

野村指，港股上季日均成交額按年及按季分別減少10%及24%，至1260億元，其中港股通日均成交按年及按季分別跌6%及36%，至250億元。基於港股成交量較預期疲弱，野村將2022年及2023年日均成交額分別下調4%及2%，預期按年增長6%及17%。

滴滴據報正商討第二季度啟動赴港上市　曾與港交所進行非正式磋商【下一頁】

野村指，上市數據有復甦跡象，上季總集資額按季升37%至1670億元，主要由於二手市場上板量按季大升167%至1230億元，但新股上市數目則按年大減38%，拖累新股集資額按年大跌77%至430億元，為2020年第二季以來最低，相信與監管政策不明朗及內地宏觀經濟放緩有關。

「內地為穩經濟增長，料會放緩貨幣政策，因此調高2022及2023年總集資額6%及4%，意味兩年集資分別升25%及7%。」

野村指，三大原因支持港交所長線前景仍向好：（1）中資企業回流上市，利好新股市場；（2）去年成功推出MSCI A50期貨；（3）今年初推出特殊目的收購公司（SPAC）機制；（4）今年第四季料推新股市場T+2結算，鞏固互聯互通的市場戰略地位。

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