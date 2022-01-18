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【5G】美國航空公司聯署：新5G服務干擾將引發「航空災難」

股市 11:10 2022/01/18

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【5G】美國航空公司聯署：新5G服務干擾將引發「航空災難」

美國擬於本周推出C-Band 5G 頻譜，由於使用頻段與當地航空界使用的頻段相近，引發美國航空界反彈。美國多家航空公司行政總裁聯署，C-Band 5G 服務將令大量寬體客機不能安全飛行，美國航空公司將要暫停數以萬計航班，對航空界帶來災難式混亂。

C-Band 5G 服務主要爭議在於其使用頻譜和航空界所用頻譜，最窄只有約200Mhz緩衝區。美國聯邦航空管理局（FAA）警告，C-Band 5G 服務可能干擾飛機儀器，大大削弱航班在低能見度時的飛行安全。

據外電引述，美國航空（美：AAL）、達美航空（美：DAL）、聯合航空、西南航空（美：LUV）以至多家空運航空公司聯署指出，以周日為例，新5G服務將令航空公司單一取消逾1100班客機，影響10萬乘客，下一步甚至影響國際航班。

信件將寄予白宮國家經濟委員會主管Brian Deese、美國運輸部長Pete Buttigieg、FAA局長Steve Dickson以及美國聯邦通訊委員會主席Jessica Rosenworcel。

美國運輸部曾要求兩家流動通訊服務商 AT&T（美：T）與 Verizon（美：VZ）暫緩服務，但兩家公司僅承諾，首半年不會在機場設發射站，但會如期推出有關服務。

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編輯：麥德銘

美股 5G 美國聯邦航空管理局 達美航空 美國航空

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