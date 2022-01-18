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【手機供應鏈】蘋果及三星據報今年將在印度生產價值50億美元智能手機

股市 10:59 2022/01/18

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【手機供應鏈】蘋果及三星據報今年將在印度生產價值50億美元智能手機

有印度媒體指，受印度生產關聯激勵（PLI）計劃刺激，全球手機龍頭蘋果（美：AAPL）和三星電子今年將於印度生產價值50億美元（約380億港元）的智能手機，比印度當局設定的目標高出50%以上。報道又稱，當中約20億美元的手機將出口，並引述政府官員指，這些國際公司預計今年生產量將超額完成，而手機生產數字每年都會不斷提高。

印度在2019年開始定位為全球電子系統設計和製造中心，並推出生產關聯激勵計劃 （PLI），促進製造業並吸引對電子價值鏈的大量投資，包括手機、電子元件等，當局將在 5 年內授予高達 4095億印度盧比（約429億港元）的生產獎勵。

現時韓國三星、蘋果的三位製造商和碩、富士康旗下鴻海和緯創，以及另一個富士康只一子公司Bharat FIH等五間企業均有份申請上述計劃。報道引述印度官員表示，當地政府計劃在2022 財年為符合條件的申請人設定的生產價值近32 億美元目標。

報告提到，這些手機製造商預計今年印度產量將超過其在PLI 設下手機產量目標，料三星、緯創和鴻海的手機產量增加了約 50 億美元。

*皇牌節目足本版 【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為念分析（立即收看）

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記者：李哲毅

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 印度 Samsung 南韓 富士康 鴻海

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