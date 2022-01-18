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【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存

環球社會熱點 10:59 2022/01/18

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英國已實施「Plan B」防疫計劃一段時間，確診個案近期呈回落趨勢。英媒報道，英國政府正在檢視現行防疫計劃。當局最快3月解除疫苗護照等所有措施與病毒共存，以及解除強制隔離措施，改以防疫指引形式執行。

法疫苗護照運動員無豁免 祖高域難衛冕法網？ 【下一頁】

英國目前要求新冠病毒檢測陽性人士必須隔離，違令最高會面臨1萬英鎊（約10.6萬港元）的罰款。

英國《衛報》引述消息人士指，當局目前正考慮解除所有防疫措施。政府認為不適宜長期執行強制隔離措施，考慮將隔離要求改為防疫指引。

當局計劃結束英格蘭的「Plan B」防疫計劃，很大機會在下周三（26日）後解除疫苗護照及在家工作指引，料本周或下周初有定案。

政府也正研究是否有必要繼續，要求民眾向英國國民保健服務（NHS）檢測及追蹤部門披露個人住址和列出家庭成員。

不過政府於短期内，料仍會維持商舖及公共交通工具口罩令。政府也可能會提高旅客由外地返回英國時的新冠檢測要求。

【新冠疫苗】奧地利強制接種谷針 違者每年盛惠幾多？ 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）本周會召開多個會議分析疫情數據。由於快速檢測陽性無症狀患者無需再進行核酸檢測，數據料會出現少許落差，但當局相信仍能反映當前疫情趨勢。

英國首相府發言人周一（17日）表示，數據顯示全國感染人數正在下降，而住院率也維持平穩呈下降趨勢，但NHS仍承受龐大壓力。

發言人指當局會在下周三前作出宣布，給予企業及民眾為解除防疫措施做充足準備。

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責任編輯：鄭錦玲

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