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【大和解？】亞馬遜改變計劃　繼續接受英國Visa信用卡付款

商業 10:58 2022/01/18

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英國脫歐後，歐盟的交易手續費上限就不再適用於英國，Visa亦將交易手續費從0.3%大幅調高到1.5%，外媒指出，這讓Amazon大感不滿。（法新社）

電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）去年11月宣布，計劃由2022年1月19日起，停止接受Visa英國發行的信用卡，理由是Visa信用卡交易收取的交易手續費（Interchange fee）太高。Visa當時表示，對Amazon的決定「非常失望」，並將努力與對方達成解決方案。

近日終於有新進展，Amazon發表聲明表示，以上計劃將會中止，「我們正與Visa密切合作，尋找一個潛在的解決方案，使客戶能夠繼續在Amazon.co.uk上使用他們的Visa信用卡。」目前還不清楚Amazon放棄該計劃的原因，也不清楚這個決定是最終的還是暫時的。

【網購平台】Amazon不接受Visa信用卡收費　明年1月19日將停收Visa信用卡

事實上，過去這兩間公司亦曾交惡，包括去年Amazon宣布計劃對澳洲和新加坡的Visa信用卡收取0.5%的附加費。

英國脫歐後  Visa手續費提高1.2%

歐盟對交易手續費是設有上限，但在英國2020年12月31日脫歐後，歐盟的交易手續費上限就不再適用於英國，因此被允許提高收費。Visa亦將交易手續費從0.3%大幅調高到1.5%，外媒指出，這讓Amazon大感不滿。

然而，Amazon和Visa均表示，這一爭端與英國脫歐無關；相反，這次事件被專家們解讀為Amazon在Visa身上獲得一些討價還價的能力，以降低其費用。

【無人機】法律規管阻發展？　Amazon法國無人機送貨業務疑停運

IT公司CI&T的金融服務策略師David Ritter表示，Amazon會中止計劃「並不令人驚訝」。他認為：「鑑於客戶的Visa信用卡可能與Apple Pay、Google Pay和PayPal等電子錢包，以及亞馬遜自己的Prime訂閱服務綁定，要落實原定計劃在執行上是相當困難。」

《CNBC》報道亦指出，Amazon一類電商平台高度依賴信用卡及其他數碼支付方式，對交易手續費成本的敏感度頗高。當這類費用的成本上升，獲利能力自然會有壓。另一方面，Visa、Mastercard等信用卡公司通常會對電商平台收取更高的交易手續費，理由是電商平台容易發生電子商務欺詐，造成信用卡公司的財務損失。

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責任編輯：陳卓賢

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