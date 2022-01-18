法疫苗護照運動員無豁免 祖高域難衛冕法網？

法國因應新冠肺炎疫情，近日宣布推出疫苗護照。法國體育部長表明，疫苗護照亦適用於運動員，早前在澳洲因簽證鬧出風波的網球男單一哥祖高域，預計難以出戰今年第二項大滿貫，爭取衛冕法網冠軍。

祖高域未來3年無得入境？澳洲總理話未必 【下一頁】

法國體育部長默勒奇內亞努（Roxana Maracineanu）周一（17日）宣布，運動員將不獲疫苗護照豁免，不論任何國籍運動員在法國亦要使用疫苗護照。早前，默勒奇內亞努曾表示運動員透過「氣泡」形式參賽，或可豁免接種疫苗，但提議已遭政府否決。

國會議員Stanislas Guerini同日批評祖高域（Novak Djokovic），指摘對方不打疫苗的做法不負責任，表示即將參加法國所有大型活動需要使用疫苗護照，豁免任何人使用會讓人難以理解法國的防疫規定。

祖高域感失望 會尊重裁決將離澳洲 【下一頁】

祖高域於2021年取得法網冠軍，達成生涯雙輪全滿貫成就。但他今年因接種疫苗問題釀成風波，最終更被驅逐離境，失去今年再奪澳網完成10冠夢，如今再因同樣問題，可能無法挑戰衛冕法網。

祖高域於周一經杜拜已返抵塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade），獲部分支持者到場迎接。同為塞爾維亞的男單球手Dusan Lajovic認為，澳洲政府的決定十分錯誤，祖高域的遭遇亦相當糟糕。

祖高域事件時序表

去年12月 14日 參加塞爾維亞首都貝爾格萊德一場籃球比賽，期後多人確診 16日 接受病毒檢測，當時曾出席塞爾維亞郵局舉辦的儀式及無罩參與小組討論 17日 出席青少年網球比賽頒獎禮，他與得獎者都沒有佩戴口罩拍照。當晚得悉確診 18日 確診後仍接受法國體育媒體《隊報》（L’Equipe）採訪及拍攝 今年1月 5日 獲醫療豁免打針的祖高域被澳洲當局拒絕入境，入稟法院上訴 9日 勝訴，獲准入境參與澳網公開賽 12日 承認入境時未有申報曾前往西班牙 14日 澳洲政府突然宣布再次取消祖高域的簽證 17日 澳洲聯邦法院駁回祖高域上訴，維持移民部長霍克取消簽證決定。

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責任編輯：吳漢培