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盈喜後股價急升 新特能源（01799）見底定反彈？

股市 11:10 2022/01/18

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新特能源（01799）近日發出盈喜，預期截至去年12月底止年度純利𣎴少於50億元人民幣，較2020年大幅增長逾6倍。股價周一（17日）急升11.6%，是真見底或只是反彈？（速睇點選↓ 12:17 – 17:27）

【青姐話】足本版**新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮【按此即睇】 

欄名 : 青姐話

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