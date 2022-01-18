盈喜後股價急升 新特能源（01799）見底定反彈？ 股市 11:10 2022/01/18 分享： 新特能源（01799）近日發出盈喜，預期截至去年12月底止年度純利𣎴少於50億元人民幣，較2020年大幅增長逾6倍。股價周一（17日）急升11.6%，是真見底或只是反彈？（速睇點選↓ 12:17 – 17:27） 【青姐話】足本版**新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮【按此即睇】 欄名 : 青姐話 相關文章 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 2022/01/14 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 去年升幅跑贏Tesla（TSLA.US） 福特（F.US）短綫策略即睇 2022/01/14 去年升幅跑贏Tesla（TSLA.US） 福特（F.US）短綫策略即睇 【潛力股精選】梁耀康：福耀玻璃（03606） 2022/01/14 【潛力股精選】梁耀康：福耀玻璃（03606） 【潛力股精選】梁耀康：建滔積層板（01888） 2022/01/14 【潛力股精選】梁耀康：建滔積層板（01888） 內地經濟按年增長8.1%略勝預期 出爐GDP怎解讀？ 2022/01/17 內地經濟按年增長8.1%略勝預期 出爐GDP怎解讀？ 你可能感興趣 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 19:18 2022/01/14 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 去年升幅跑贏Tesla（TSLA.US） 福特（F.US）短綫策略即睇 18:26 2022/01/14 去年升幅跑贏Tesla（TSLA.US） 福特（F.US）短綫策略即睇 【潛力股精選】梁耀康：福耀玻璃（03606） 19:06 2022/01/14 【潛力股精選】梁耀康：福耀玻璃（03606） 最新專欄文章 更多 【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮 2022/01/17 【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮 豬肉股受追捧 中糧家佳康（01610）炒埋呢轉？ 2022/01/11 豬肉股受追捧 中糧家佳康（01610）炒埋呢轉？ 【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念 2022/01/10 【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念 商湯（00020）日日升唔停 跟紅頂白點炒好？ 2022/01/04 商湯（00020）日日升唔停 跟紅頂白點炒好？ 【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白 2022/01/03 【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白 港股 見底 盈喜 純利 新特能源（01799） 人民幣