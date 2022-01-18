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【中概股風暴】中證監：將創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展　支持合規企業境外上市

宏觀解讀 10:30 2022/01/18

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【中概股風暴】中證監：將創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展　支持合規企業境外上市

中美在審計底稿的問題上長期陷入僵局，去年美國證券交易委員會（SEC）落實《外國公司問責法》，在美國掛牌的中概股或現退市危機。中證監昨日召開2022年系統工作會議指，創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展，加快推進企業境外上市監管制度政策落地，繼續堅定、有序支持符合條件的企業依法依規境外上市。

早前中央經濟工作會議提出要為資本設置「紅綠燈」，中證監昨日表示，堅持對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管，為資本設置「紅綠燈」；將穩妥化解債券違約風險，完善市場化法治化債券違約處置機制。穩步推進私募基金風險分類整治。

中證監又指，推動期貨和衍生品法、上市公司監管條例等立法，同時將系統梳理監管法規，化繁為簡，提升體系性和透明度。

去年底，美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）發布《〈外國公司問責法〉認定報告》，認定60餘家在美註冊中國會計師事務所「無法完成檢查或調查」，而SEC有權將在三年內未獲得完全批准的海外審計的公司摘牌，當時中證監已回應指，中美雙方相關監管機構正在就開展審計監管合作事宜進行磋商，並已取得一些積極進展。

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記者：李哲毅

美股 中國證監會 審計

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