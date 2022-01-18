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【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　

股市 09:29 2022/01/18

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雲頂香港（00678）今日開市前宣布停牌，公司指，有關提取8,800萬美元備用融資的法律訴訟遭法院駁回，或於今日提交臨時清盤呈請。

雲頂香港 （00678） 開市前停牌，公司指，有關提取8,800萬美元備用融資的法律訴訟，於1月17日（德國時間）法院駁回公司對梅前州的申請，內容包括要求梅前州滿足公司的動用要求，並允許其按照備用融資協議的條款及條件提取梅前州備用融資。

除尋求提取梅前州備用融資外，雲頂香港表示一直尋求獲得現有合同承諾下的其他各類替代流動資金來源，包括向 Global 1融資協議的參與銀行申請發放公司目前存放於Global 1融資協議項下的流動資金儲備賬戶中的 8,100萬美元自有資金。至今，參與銀行尚未批准該等付款。這對公司的流動資金來源造成即時及重大的缺口，而在無法提取梅前州備用融資進一步影響了公司在其融資安排到期時履行其財務責任的能力。

可能提交臨時清盤呈請

雲頂香港指，已作出有關努力並與債權人及其他持份者進行長時間磋商，惟各方之間尚未就有償付能力、達成一致共識及互為條件的重組解決方案達成最終協議。董事會將有可能擬於2022年1月18日（百慕達時間）向百慕達主管法院提交本公司的臨時清盤呈請。

另外，董事會宣布，史亞倫、林懷漢及陳和瑜已辭去獨立非執行董事之職務， 據此不再擔任公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，並於今日生效。三者表示與董事會並無分歧。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

相關文章：【遊輪股】雲頂香港︰不保證能履行到期財務責任　股份復牌跌逾五成

編輯：姚卓然

港股 雲頂香港（00678）

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