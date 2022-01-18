【港股市況】恒生指數早段升逾百點　ATM反彈、美團升3%（不斷更新）

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【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請 法院駁回8800萬美元備用融資訴訟
美股隔晚馬丁路德金紀念日休市休市，歐股造好，港股今早高開，恒生指數開報24274點，升56點。恒生科技指數升0.4%，報5749點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 反彈約0.5%；快手 （01024） 升2%。
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即市走勢︰
【09：45】港交所 （00388） 升0.9%，高見455元。
【新股IPO】香港首隻SPAC新股Aquila遞上市申請 每手將逾百萬元 發起人為招銀國際
【09：43】眾安在綫 （06060） 升7%，高見31.45元，成交達12.3億元。
【09：38】美團 （03690） 平開後早段升3%，高見223.6元；阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.8%；小米 （01810） 升0.5%，帶動大市升約130點，報24348點。
【09：37】港股最新升近百點，恒指報24310點，升92點。科指升近1%，報5779點。
【09：33】【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請 法院駁回8800萬美元備用融資訴訟
【09：32】恒指開市後轉跌，最新報24197點，跌20點。
【09：29】【騰訊700】創夢天地：與騰訊訂立PUPU ALIENS形象授權合作合同 今早高開3.4%
【09：29】碧桂園 （02007） 購回兩期優先票據，股價今早反彈2%。
【09：25】歌禮製藥 （01672） 繼昨日升逾兩成後，今早再高開9.4%，開報5.85元破頂。
【異動股】歌禮製藥大升27%後公布 乙肝PD-L1抗體藥劑美國臨床試驗申請獲批
【09：22】恒生指數開報24274點，升56點。恒生科技指數升0.4%，報5749點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 反彈約0.5%；快手 （01024） 升2%。
【快手1024】快手委任金秉為CFO即日生效 鍾奕祺改任高級顧問
【09：13】期指開報24280點，升91點或0.4%。
【09：00】雲頂香港 （00678） 開市前宣布停牌。
【08：51】恒指黑期升約61點，報24255點；道指期貨升9點，報35963點。
【08：05】【內房危機】碧桂園購回兩期優先票據 碧桂園服務同日斥千萬元回購
【07：32】【體育用品股】361度主品牌產品零售額第4季錄高雙位數增長
【07：45】【開市9點半】中國上季GDP增4%勝預期 港股續整固？
【07：45】恒指夜期窄幅波動，高低波幅僅77點，收報24231點，升42點，交投疏落，成交6759張。滙豐 （00005） 倫敦微升，折算收報55.15港元，較港收市價55元，高0.15元或0.3%。
【07：30】美股休市，歐股造好，歐洲STOXX 600指數收升0.7%，報484.69點。德國DAX 30指數升0.3%，報15937點。法國CAC 40指數升0.9%，英國富時100指數升0.9%。
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責任編輯︰梁浩碩