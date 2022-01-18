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【港股市況】恒生指數早段升逾百點　ATM反彈、美團升半成領市（不斷更新）

股市 10:36 2022/01/18

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚馬丁路德金紀念日休市休市，歐股造好，港股今早高開，恒生指數開報24274點，升56點。恒生科技指數升0.4%，報5749點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 反彈約0.5%；快手 （01024） 升2%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：35】九毛九 （09922） 升12%，高見17元；海底撈 （06862） 升逾4%，高見18.16元。

【10：24】國泰 （00293） 升近1%，高見6.48元。

【國泰危機】林鄭：正調查國泰航空「客機去貨機返」有否違反要求　兩名違反防疫機組人員已落案起訴　

【10：17】體育用品股造好，安踏 （02020） 升逾4%；特步 （01368） 升近4%；李寧 （02331） 升逾2%；361度 （01361） 升半成。

【10：13】ATM中，曾升逾1%的騰訊 （00700） 最新轉跌0.7%，低見462.2元。

【10：10】大市升勢略為回順，恒指升約60點，報24279點；科指升1.3%，報5801點。

【10：09】【內房危機】世茂集團兩筆資產抵押證券獲展期一年　強調公司經營狀況正常

【10：02】德盈 （02250） 上市翌日，股價跌逾7%，低見2.16元創上市新低

【09：57】濠賭股逆市回吐，藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌約1%。

【09：55】眾安在綫 （06060） 升幅擴大至一成，高見32.4元，成交13億元。

【異動股】眾安在線股價飆逾一成　開市錄近12億成交、超越騰訊美團

【09：54】滙豐 （00005） 連升七日後，今早曾破頂高見55.1元，最新偏軟逆市轉跌0.3%，報54.85元。

【09：53】商湯 （00020） 反彈8%，高見7.2元。

【09：51】世茂集團 （00813） 據報兩筆ABS展期昨日獲通過，世茂股價升逾4%，高見5.08元。

【09：48】美團 （03690） 領市，股價升幅擴大至半成，高見228元。

【09：45】港交所 （00388） 升0.9%，高見455元。

【新股IPO】香港首隻SPAC新股Aquila遞上市申請　每手將逾百萬元　發起人為招銀國際

【09：43】眾安在綫 （06060） 升7%，高見31.45元，成交達12.3億元。

【09：38】美團 （03690） 平開後早段升3%，高見223.6元；阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.8%；小米 （01810） 升0.5%，帶動大市升約130點，報24348點。

【09：37】港股最新升近百點，恒指報24310點，升92點。科指升近1%，報5779點。

【09：33】【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　

【09：32】恒指開市後轉跌，最新報24197點，跌20點。

【09：29】【騰訊700】創夢天地：與騰訊訂立PUPU ALIENS形象授權合作合同　今早高開3.4%

【09：29】碧桂園 （02007） 購回兩期優先票據，股價今早反彈2%。

【09：25】歌禮製藥 （01672） 繼昨日升逾兩成後，今早再高開9.4%，開報5.85元破頂。

【異動股】歌禮製藥大升27%後公布　乙肝PD-L1抗體藥劑美國臨床試驗申請獲批

【09：22】恒生指數開報24274點，升56點。恒生科技指數升0.4%，報5749點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 反彈約0.5%；快手 （01024） 升2%。

【快手1024】快手委任金秉為CFO即日生效　鍾奕祺改任高級顧問

【09：13】期指開報24280點，升91點或0.4%。

【09：00】雲頂香港 （00678） 開市前宣布停牌。

【08：51】恒指黑期升約61點，報24255點；道指期貨升9點，報35963點。

【08：05】【內房危機】碧桂園購回兩期優先票據　碧桂園服務同日斥千萬元回購

【07：32】【體育用品股】361度主品牌產品零售額第4季錄高雙位數增長

【07：45】【開市9點半】中國上季GDP增4%勝預期　港股續整固？

【07：45】恒指夜期窄幅波動，高低波幅僅77點，收報24231點，升42點，交投疏落，成交6759張。滙豐 （00005） 倫敦微升，折算收報55.15港元，較港收市價55元，高0.15元或0.3%。

【07：30】美股休市，歐股造好，歐洲STOXX 600指數收升0.7%，報484.69點。德國DAX 30指數升0.3%，報15937點。法國CAC 40指數升0.9%，英國富時100指數升0.9%。

歐股收市造好 加拿大10年期債息升穿1.8厘

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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