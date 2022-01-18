【港股市況】恒指黑期升約61點　道指期貨升9點（不斷更新）

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【ET開市直擊】半導體股有起色 精選真正受惠股（歡迎觀眾問股）
美股隔晚馬丁路德金紀念日休市休市，歐股造好，恒指夜期窄幅波動，港股若跟足夜期走勢，恒生指數今早高開近50點。滙豐 （00005） 倫敦微升，折算收報55.15港元，較港收市價55元，高0.15元或0.3%。
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即市走勢︰
【09：00】雲頂香港 （00678） 開市前宣布停牌。
【08：51】恒指黑期升約61點，報24255點；道指期貨升9點，報35963點。
【08：05】【內房危機】碧桂園購回兩期優先票據 碧桂園服務同日斥千萬元回購
【07：32】【體育用品股】361度主品牌產品零售額第4季錄高雙位數增長
【07：45】【開市9點半】中國上季GDP增4%勝預期 港股續整固？
【07：45】恒指夜期窄幅波動，高低波幅僅77點，收報24231點，升42點，交投疏落，成交6759張。滙豐 （00005） 倫敦微升，折算收報55.15港元，較港收市價55元，高0.15元或0.3%。
【07：30】美股休市，歐股造好，歐洲STOXX 600指數收升0.7%，報484.69點。德國DAX 30指數升0.3%，報15937點。法國CAC 40指數升0.9%，英國富時100指數升0.9%。
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責任編輯︰梁浩碩