【恒指ADR+夜期】夜期收市升59點　京東美股高港2.5%（不斷更新）

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京東（09618）宣布與Shopify達成戰略合作，成為Shopify首個中國戰略合作伙伴，京東美股股價造好，折算報286.25港元，較港收市價高2.5%。阿里巴巴（09988）的阿里雲傳出被美國針對，拖累阿里美股一度跌5%，不過，阿里雲在美國業務不高，阿里股價跌幅亦急收窄。夜期收市升59點，收報24095點。

【阿里巴巴】美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 54.60 +0.1% 騰訊ADR 448.43 -1.0% 阿里巴巴美股 125.26 -0.9% 美團ADR 218.37 +1.2%

北水連續第十日吸資，今日吸22.2億元，快手 （01024） 及美團 （03690） 各錄得3.1億及2.7億元淨入，相反，騰訊 （00700） 續走資逾2億元，華能國際 （00902） 亦走資逾2億元。

北水資金流向：

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港股今早高開56點，早段曾反覆升逾百點，高見24385點，惟中午收市前轉跌，午後曾跌約200點，跌至近24000點，其後跌幅收窄，恒生指數收報24112點，跌105點，成交1123億元。恒生科技指數跌0.5%，報5698點。騰訊 （00700） 跌逾2%，滙豐 （00005） 終止連升，股價跌0.8%，濠賭股回吐，電力股、內房股造好。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升59點，收報24095點。

【23：20】夜期升59點。

【18：50】恒指夜期此升34點後轉跌56點，報23980點，低水133點。

【16：10】恒生指數收報24112點，跌105點，成交1123億元。恒生科技指數跌0.5%，報5698點。騰訊 （00700） 跌逾2%，滙豐 （00005） 終止連升，股價跌0.8%，濠賭股回吐，電力股、內房股造好。

【16：00】恒生指數U盤前跌123點，報24094點。

【15：39】盛良物流 （08292） 跌幅收窄至14%，報0.84元。

【15：38】【大行報告】高盛全線下調內地餐飲股目標價 Omicrono引發新一輪疫情料餐飲業復甦漫長（附目標價）

【15：34】盛良物流 （08292） 尾市突瀉七成，低見0.255元，成交2520萬元。

【15：24】大摩將騰訊 （00700） 目標價下調至600元，騰訊 （00700） 尾市跌近3%，低見452元。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。另一方面，小米 （01810） 逆市靠穩，升0.2%。

【15：21】恒指跌幅擴大至近200點，試24000點支持。

【15：21】眾安在綫 （06060） 尾市跌近半成，低27.7元。

【15：17】濠賭股回吐，金沙 （01928） 尾市跌3%，低見20.3元。

【15：16】報道指春運期間全國多地返鄉機票價格呈上升趨勢，機票價格按年升逾40%，國航 （00753） 、南航 （01055） 、東航 （00670） 分別升1%。

【15：05】恒指尾市跌近150點，報24073點，跌144點；科指跌0.3%，報5710點。

【15：02】內地股市午後續個別發展，上證全日升0.8%；深證升0.2%；創業板指跌0.8%。

【14：57】美團 （03690） 最新轉跌0.2%；騰訊 （00700） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌1%。

【14：53】油價升逾1%，布油企87元水平，三桶油逆市向上，中石油 （00857） 升逾1%；中海油 （00883） 升0.3%；中石化 （00386） 升1%。

【14：33】恒指跌幅略收窄至約80點；科指升0.4%，報5749點。

【14：31】【窩輪牛熊證】瑞銀：資金流今年或重新看好滙豐 全年引伸波幅有望維持低水平

【14：29】中國有贊 （08083） 跌逾5%，破底低見0.325元。

【14：19】騰訊 （00700） 尋日內低位，最新跌逾2%，低見454元。

【14：03】滙豐 （00005） 跌2%，低見53.85元，今早曾破頂高見55.1元。

【14：00】【電動車】小鵬汽車：小鵬超充已覆蓋中國所有地級行政區 佈局全國337個城市

【13：21】大市最新維持約100點跌幅；科指一度最轉跌，最新靠穩升近0.1%。

【13：16】今早曾升一成的眾安在綫 （06060） ，最新轉跌逾1%。

【13：14】友邦 （01299） 午後跌近1.5%，低見81.85元。

【13：05】騰訊 （00700） 最新跌2%，港股跌約110點；科指轉跌0.2%。

【13：03】慕容家居 （01575） 午後挫三成，低見0.13元，成交781萬元。

【13：02】大市跌幅擴大至近100點，報24122點，跌95點；科指升不足0.1%。

【13：01】騰訊 （00700） 午後跌幅略擴大至1.6%，低見458.2元；阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；美團 （03690） 升幅收窄至0.4%。

【13：00】港股午後開市初段跌約55點，報24162點；科指升0.3%，報5742點。

【12：59】【內房危機】發改委：高槓桿房企債務違約引發的恐慌情緒屬市場自我調節 不影響整體中資境外債市場

【12：55】【內房危機】惠譽：內房流動性料持續承壓一段時間、或觸發更多違約 今年合同銷售料至少跌10%

【12：49】【內房危機】雅居樂1000萬美元回購3月到期票據 標普削評級至「B＋」

【12：33】【大行報告】大摩調低騰訊700今年收入及經調整經營利潤預測 降目標價至600元

【12：00】恒生指數半日跌34點，報24183點，成交636.5億元。恒生科技指數升0.4%，報5749點。電力股、內房股逆市造好，ATM先升後回，騰訊 （00700） 跌逾1%；滙豐 （00005） 破頂後跌0.3%。

【11：48】美團 （03690） 升幅收窄至不足1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%。

【11：42】港股升幅全消，最新跌10點。

【11：42】【能源改革】發改委料今年用全國電量增長較快 多渠道提升新能源發電 電力股炒上

【11：42】【美團3690】星巴克中國夥美團推新服務 繼阿里巴巴騰訊再夥內地科網巨企

【11：38】此前發盈喜的勝獅貨櫃 （00716） ，股價升逾3%，破頂高見1.25元。

【11：35】九毛九 （09922） 升幅擴大至逾17%，高見17.64元，成交2.3億元。

【11：33】大市升幅收窄至約60點；科指升1%。

【11：32】騰訊 （00700） 跌幅擴大至近1%，低見461元。

【11：30】內地股市個別發展，上證半日升近1%；深證升0.3%；創業板跌0.6%。

【11：29】百度 （09888） 升近2%，高見150.7元。

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【11：18】港交所 （00388） 靠穩，升0.4%。

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【11：11】眾安在綫 （06060） 升勢回順，升幅收窄至4%，今早曾升一成。

【11：04】電力股升幅進一步擴大，潤電 （00836） 升5%；中國電力 （02380） 升6%；華能國電 （00902） 升8%；華電國際 （01071） 升半成。

【10：52】內房股向上，中海外 （00688） 升3%；潤地 （01109） 升2%。另外，恒大 （03333） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 破底低見3.46元後，倒升5%；融創 （01918） 升逾4%；世茂 （00813） 升逾7%。

【10：48】大市維持約百點升幅，恒指最新升97點，報24315點；科指升1.3%，報5798點。

【10：45】潤電 （00836） 先跌後反彈逾4%，高見21.15元；中國電力 （02380） 升近半成；龍源電力 （00916） 升0.6%。

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【10：35】九毛九 （09922） 升12%，高見17元；海底撈 （06862） 升逾4%，高見18.16元。

【10：24】國泰 （00293） 升近1%，高見6.48元。

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【10：17】體育用品股造好，安踏 （02020） 升逾4%；特步 （01368） 升近4%；李寧 （02331） 升逾2%；361度 （01361） 升半成。

【10：13】ATM中，曾升逾1%的騰訊 （00700） 最新轉跌0.7%，低見462.2元。

【10：10】大市升勢略為回順，恒指升約60點，報24279點；科指升1.3%，報5801點。

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【10：02】德盈 （02250） 上市翌日，股價跌逾7%，低見2.16元創上市新低

【09：57】濠賭股逆市回吐，藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌約1%。

【09：55】眾安在綫 （06060） 升幅擴大至一成，高見32.4元，成交13億元。

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【09：54】滙豐 （00005） 連升七日後，今早曾破頂高見55.1元，最新偏軟逆市轉跌0.3%，報54.85元。

【09：53】商湯 （00020） 反彈8%，高見7.2元。

【09：51】世茂集團 （00813） 據報兩筆ABS展期昨日獲通過，世茂股價升逾4%，高見5.08元。

【09：48】美團 （03690） 領市，股價升幅擴大至半成，高見228元。

【09：45】港交所 （00388） 升0.9%，高見455元。

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【09：43】眾安在綫 （06060） 升7%，高見31.45元，成交達12.3億元。

【09：38】美團 （03690） 平開後早段升3%，高見223.6元；阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.8%；小米 （01810） 升0.5%，帶動大市升約130點，報24348點。

【09：37】港股最新升近百點，恒指報24310點，升92點。科指升近1%，報5779點。

【09：33】【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請 法院駁回8800萬美元備用融資訴訟

【09：32】恒指開市後轉跌，最新報24197點，跌20點。

【09：29】【騰訊700】創夢天地：與騰訊訂立PUPU ALIENS形象授權合作合同 今早高開3.4%

【09：29】碧桂園 （02007） 購回兩期優先票據，股價今早反彈2%。

【09：25】歌禮製藥 （01672） 繼昨日升逾兩成後，今早再高開9.4%，開報5.85元破頂。

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【09：22】恒生指數開報24274點，升56點。恒生科技指數升0.4%，報5749點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 反彈約0.5%；快手 （01024） 升2%。

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【09：13】期指開報24280點，升91點或0.4%。

【09：00】雲頂香港 （00678） 開市前宣布停牌。

【08：51】恒指黑期升約61點，報24255點；道指期貨升9點，報35963點。

【08：05】【內房危機】碧桂園購回兩期優先票據 碧桂園服務同日斥千萬元回購

【07：32】【體育用品股】361度主品牌產品零售額第4季錄高雙位數增長

【07：45】【開市9點半】中國上季GDP增4%勝預期 港股續整固？

【07：45】恒指夜期窄幅波動，高低波幅僅77點，收報24231點，升42點，交投疏落，成交6759張。滙豐 （00005） 倫敦微升，折算收報55.15港元，較港收市價55元，高0.15元或0.3%。

【07：30】美股休市，歐股造好，歐洲STOXX 600指數收升0.7%，報484.69點。德國DAX 30指數升0.3%，報15937點。法國CAC 40指數升0.9%，英國富時100指數升0.9%。

歐股收市造好 加拿大10年期債息升穿1.8厘

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責任編輯︰梁浩碩